Не забудьте підкачати: яким має бути тиск в шинах влітку

Не забувайте регулярно перевіряти тиск у шинах, щоб уникнути проблем на дорозі

З приходом літнього періоду температура повітря зростає, і це важливо враховувати при догляді за вашим автомобілем. Один з ключових аспектів безпеки на дорозі — це належний тиск у шинах.

Тиск у шинах автомобіля визначається кількістю повітря, яка знаходиться всередині шини й вимірюється у кілограмах на квадратний сантиметр (кг/см²). Це означає, скільки кілограмів повітря припадає на один квадратний сантиметр площі шини. Для вимірювання тиску є спеціальний прилад, який називається манометром. Заміри рекомендують робити не рідше одного разу на місяць. Але виконувати їх слід лише на холодних шинах.

Чому тиск змінюється влітку і яким він має бути

Один з основних чинників, що впливають на тиск у шинах, це температура довкілля. Це пояснюється тим, що для газу властивий високий коефіцієнт теплового розширення, тому при раптових змінах температури тиск у шині може змінюватися в межах 0,5-0,8 атмосфери.

Тиск всередині шин автомобіля повинен залишатися сталим як влітку, так і взимку. Однак, через зміни температури відбувається розширення або стиснення газів всередині шини. В результаті тиск у шинах автомобіля може змінюватися відповідно до погодних умов у різні пори року.

Коли і як треба вимірювати тиск у шинах

Перше вимірювання тиску слід проводити при заміні зимових шин на літню гуму, що, як правило, відбувається наприкінці весни. Подальше вимірювання тиску рекомендується проводити в міру зростання температури повітря до +25 градусів. Тут також варто пам'ятати, що тиск залежить ще і від радіуса шини.

Ось основні показники:

У шинах r13. Від 1.9 атм. до 2.0 атм. У шинах r14. Від 2.0 атм. до 2.1 атм. У шинах r15. Від 2.2 атм. до 2.4 атм. У шинах r16. Від 2.2 атм. до 2.3 атм. У шинах r17. Від 2.3 атм. до 2.5 атм.

З початком літнього сезону рекомендується підняти тиск у шинах приблизно на 0.2 бар щодо рекомендованої норми. Наслідки недбалого ставлення до тиску в шинах можуть бути серйозними для безпеки на дорозі – від зменшення керованості до підвищення ризику пошкодження шин. Тому регулярна перевірка тиску в шинах є важливою процедурою для кожного водія.

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