Економні і точно варті своїх грошей: названо 5 кращих японських авто з гібридним двигуном

Є кілька авто, які заслуговують на особливу увагу

Японці ще з початку історії автомобілебудування славилися своїми надійними, високотехнологічними та якісними авто. Так і зараз — вони не лише відповідають сучасним стандартам екологічної безпеки, але і є високоефективними та точно вартують своїх грошей.

Фахівці з finance.yahoo визначили п’ятірку кращих із них. Ці моделі відображають справжній дух японської автомайстерності та інженерного мистецтва.

Топ-5 кращих гібридів у світі

2024 Toyota Prius. Автомобіль за ціною від 29 045 доларів США Prius пропонує виняткову економію палива, елегантний дизайн, комфортний салон і хороше прискорення. Автомобіль настільки надійний, що може проїжджати до 350 тисяч кілометрів і більше без серйозних проблем.

Toyota Camry Hybrid. Найновіший автомобіль марки ще не вийшов у світ, але це відомий та надійний гібрид, який цінують за економію пального та комфортний салон. Седан дуже практичний і точно вартує своїх грошей.

Honda Insight 2022 року. Автомобіль за ціною від 26 855 доларів може похвалитися хорошою паливною економічністю та практичним дизайном. Він має чудову керованість і підвіску для плавної їзди.

Honda Accord Hybrid 2024 року. Ще один доступний варіант, відомий економією палива, плавним водінням і низькими витратами на обслуговування. Ця модель поєднує в собі практичність, зручність у керуванні класичної Honda Accord та переваги гібридних технологій.

Lexus ES Hybrid 2024 року. Цей автомобіль трішки дорожчий за своїх конкурентів (ціни стартують від 43 тисяч доларів), та він вирізняється високотехнологічністю як з технічної точки зору, так і в салоні, стильним екстер’єром та інтер’єром, низькою витратою палива. У деяких моделях є навіть повний привід.

Раніше "Телеграф" писав, що компактні кросовери стають шалено популярними. Одну з моделей розкуповують як гарячі пиріжки.