Найпотужніший Golf в історії: секретний проект Volkswagen показали до 50-річчя культової моделі (відео)

Коли більшість автовиробників дотримувалися консервативного підходу при створенні заряджених версій популярних моделей, інженери Volkswagen ще в 2009 році перевершили самих себе

Протягом десятиліть Volkswagen Golf відрізнявся багатою різноманітністю спецверсій, у тому числі з потужними шестициліндровими двигунами. Однак один із таких проектів залишався в найсуворішій таємниці донедавна — прототип Golf VI покоління з форсованим 3,2-літровим двигуном VR-6.

Розкривши завісу секретності до 50-річчя культової моделі, Volkswagen розповів світу про цей надзвичайно цікавий концепт-кар. Побудований у 2009 році єдиний екземпляр Golf Mk6 VR-6 став провісником серійної "зарядженої" версії Golf R того ж покоління.

Серцем унікального прототипу став модернізований 3,2-літровий VR-6 двигун від Golf R32 попереднього покоління. Завдяки роботі фахівців тюнінг-ательє Rothe Motorsport, агрегату додали турбонаддув, нові поршні, розподільні вали, випускну систему та безліч інших апгрейдів. В результаті потужність двигуна зросла більш ніж удвічі — до неймовірних 463 к.с. та 630 Нм крутного моменту!

Для відповідності таким визначним характеристикам Volkswagen також вніс серйозні зміни в трансмісію, ходову частину та гальмівну систему Golf VR-6. На автомобіль встановили повний привід 4Motion останнього покоління, 7-ступінчасту роботизовану коробку DSG, високопродуктивні гальма від Audi RS6 та колеса розмірністю 19 дюймів від Lamborghini. Інтер’єр отримав спортивне оздоблення алькантарою з контрастними рядками.

За оцінками експертів, завдяки легкій для таких показників вазі близько 1360 кг, потужний Golf VR-6 мав розмінювати першу "сотню" швидше за 4 секунди та розвивати максимальну швидкість понад 250 км/год. Вражаюча динаміка для нічим не примітного на перший погляд компактного хетчбека!

На жаль, яскравий проєктний автомобіль так і залишився в єдиному екземплярі, який використовується для внутрішніх випробувань. Зараз він зберігається у колекції Volkswagen Classic у Вольфсбурзі. Але інженери Volkswagen все ж таки продемонстрували чудові технічні можливості при створенні Golf VR-6 — автомобіля, що став найпотужнішим в історії сімейства за всі вісім поколінь.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Volkswagen випустила спортивний електричний фургон. Він оснащений двома електродвигунами, що забезпечують повний привід.