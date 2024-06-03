Не фальсифікат чи ухилення від сплати податків: експерт розповів, чому на деяких АЗС пальне на кілька гривень дешевше, і чи можна його купувати

В умовах щоденного здорожчання пального дешева заправка — актуальне питання

З кожним днем життя в Україні дорожчає. Ціни на продукти, комуналку і навіть автомобільне пальне невпинно зростають. Саме тому все більше водіїв намагаються зекономити під час заправки авто.

Деякі звертають увагу на невеликі АЗС, де бензин чи дизель коштують на кілька гривень дешевше. Чи безпечно купувати там пальне, чи, можливо, там продають фальсифікат, або просто не сплачують податки?

Леонід Косянчук, президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів, в коментарі "Телеграф" розповів, що різниця в цінах жодним чином не пов'язана з фальсифікатом. Через удари окупантів по нафтопереробним заводам в Україні нема можливості накопичувати запаси пального. Отже, споживачам продають однакове пальне.

Секрет нижчих цін на непопулярних АЗС криється в економії на витратах. Великим мережам потрібно багато коштів на оренду приміщень, заробітну плату працівникам, рекламу тощо. А от дрібні оператори можуть собі дозволити встановлювати менші ціни, адже їхні операційні витрати значно нижчі.

Більше читайте в інтерв’ю "Телеграфу" з Леонідом Косянчуком: Постраждає кожен українець? Інтерв’ю з експертом Косянчуком про проблеми на ринку пального, мобілізацію та підвищення акцизів.

Раніше "Телеграф" також розповідав найпоширеніші міфи про бензин. У них вірять навіть найдосвідченіші водії.