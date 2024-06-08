Выиграют СТО и производители спирта? Эксперт топливного рынка пояснил, что не так с законопроектом о биоэтаноле

Украинцам следует морально готовиться к более частому ремонту авто

Верховная Рада на днях приняла законопроект, которым внедряется обязательное требование о добавлении биотоплива в моторное топливо. Соответствующий документ №3356-д уже прошел процедуру первого чтения. С мая 2025 года в горючем должен быть определенный процент этанола. Пока на рынке горючего нет единого мнения по этому вопросу. Однако некоторые эксперты полагают, что от этого выиграют только производители этого биотоплива. Такого мнения придерживается, например, эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.

Он пояснил, что, согласно документу, с 1 мая следующего года в бензине должно быть как минимум 5% жидкого биотоплива. Это, по его мнению, принесет прибыль только спиртовикам, а не государству или даже трейдерам. А обычные украинские водители только пострадают.

"Спиртовая отрасль перешла в частные руки, — говорит Косянчук, — но они производят гораздо больше, чем потребляют украинцы, и спирт некуда девать. Так они решили добавлять его в бензин".

"Это требование имеет право на существование, но избирательно. Если за границей добавляют биоэтанол на АЗС, то там его продают как отдельный вид бензина. То есть им заправляются те, у кого в техпаспорте авто написано, что можно заправлять бензин биоэтанолом. А у нас, как всегда, принудительно", — говорит Косянчук.

Последствия для автомобилистов

Как объясняет наш собеседник, с проблемами столкнутся автовладельцы, авто которых не предназначены для использования такого горючего. У них есть разные прокладки, которые будут портить спирт, будут выходить из строя насосы, топливные магистрали и т.д. Ведь спирт – это растворитель, и он влечет расслоение топлива на бензин и воду. И если вы заправились этим бензином и доехали условно из Киева в Одессу, то, конечно, ничего не будет. Проблем можно ожидать, если автомобиль будет стоять несколько дней в гараже, бензин расслоится, и в баке будет А-92 и вода, которая попадет в бензонасос. А что будет зимой – даже страшно подумать.

А еще — риск заключается в том, будут ли соблюдать требования и будет ли кто-то контролировать количество его добавления. Ведь вполне могут смешивать А-92 с биоэтанолом, и получится некачественный А-95. По крайней мере, по октановому числу будет совпадать. А трейдеры от такого тоже точно не выиграют, ведь спирт по стоимости равен бензину.

"Спиртовики" разбогатеют?

Дело в том, что этот биоэтанол от спирта, который используется в пищевых целях, отличается только одной колонной (пищевой проходит через три колонны, поэтому дороже, а тот, который для горючего, только через 2). К тому же, спирт пищевой имеет свой акциз, а этот спирт (биоэтанол — ред.) будет безакцизным. Ведь вполне возможно, что из-за этого будут махинации и уклонение от уплаты налогов.

"На самом деле с этой идеей спиртовики "носятся" как минимум с 2006 года. Но тогда мы с Юрием Бойко "заблокировали эту историю". Но депутаты пролоббировали это только теперь", — говорит президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины.

В Германии, когда начали прямо на АЗС добавлять этот биоэтанол, также заметили, что он расслаивает горючее. Именно поэтому немцы сейчас постепенно отказываются от практики добавления биоэтанола в бензин, отмечает Косянчук.

А в Украине наоборот будут штрафовать тех, кто не добавляет биотопливо в бензин. Размер штрафа уже установлен, и сейчас это 3028 грн. за каждые 1000 литров.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о проблемах на рынке горючего, вызванных мобилизацией и повышением акцизов. Привозить горючее в Украину скоро станет некому — из-за жестких условий для перевозчиков.