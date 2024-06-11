Пити чи не пити квас за кермом у спеку: скільки алкоголю містить напій і що кажуть експерти

Це питання викликає жваві дискусії, адже квас традиційно вважають безалкогольним напоєм

Питання про те, чи можна водіям вживати квас під час керування автомобілем, є досить делікатним і потребує ретельного розгляду. Хоча квас традиційно вважається безалкогольним напоєм, він все ж містить невелику кількість етилового спирту, що може становити певний ризик для безпеки дорожнього руху.

Традиційний квас виготовляють шляхом природного бродіння, під час якого утворюється невелика кількість етилового спирту. Зазвичай, вміст алкоголю у квасі коливається в межах 0,5-1,5%. Хоча ця концентрація є досить низькою, вона все одно може вплинути на увагу, реакцію та координацію водія.

Законодавче регулювання

Згідно зі статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння забороняється. При цьому, під алкогольним сп'янінням розуміється наявність у крові водія будь-якої концентрації алкоголю. Таким чином, навіть незначний вміст етилового спирту в організмі вважається порушенням закону.

Ризики для безпеки дорожнього руху

Навіть незначна кількість алкоголю в організмі може збільшити ризик потрапляння в дорожньо-транспортну пригоду. Численні дослідження підтверджують, що й низькі концентрації алкоголю в крові негативно впливають на здатність людини керувати транспортним засобом. Зокрема, при концентрації алкоголю в крові 0,02-0,05%, що відповідає вмісту в одній порції квасу, спостерігаються такі наслідки, як погіршення реакції, зниження уваги та порушення координації рухів.

Рекомендації експертів

Експерти з безпеки дорожнього руху рекомендують водіям повністю утримуватися від вживання будь-яких алкогольних напоїв, включаючи квас, перед поїздкою та під час керування транспортним засобом. Це дозволить уникнути ризику притягнення до адміністративної відповідальності та зменшить ймовірність виникнення небезпечних ситуацій на дорозі.

Отже, хоча квас і вважається традиційним безалкогольним напоєм, його вживання за кермом може мати негативні наслідки для безпеки дорожнього руху. Тому найрозумнішим рішенням для водіїв буде утриматися від споживання квасу за кермом, щоб уникнути потенційних ризиків та штрафів.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні пропонують ввести штрафні бали для водіїв. Це буде відповідальність за систематичне порушення правил дорожнього руху.