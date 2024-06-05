Дрифт тепер може стати не по кишені: який штраф доведеться сплачувати за екстримальну їзду

Небезпечна їзда у контрольованому занесенні, відома як дрифт, тепер може потрапити під заборону

На любителів екстремального катання чекають скрутні часи. В Парламенті вже не в перше хочуть заборонити їхню улюблену забавку – дрифт.

Дрифт — це керування автомобілем у контрольованому занесенні, коли задні колеса втрачають зчеплення з дорогою, і автомобіль рухається боком. Раніше в правилах дорожнього руху не було чіткого визначення дрифту та відповідальності за нього.

В Україні можуть запровадити штрафи для водіїв, які влаштовують дрифт на дорогах. Про це йдеться в законопроекті № 9642, який був опублікований на сайті Верховної Ради.

Нові штрафи за дрифт

Якщо Верховна Рада таки схвалить законопроєкт, згідно з новими змінами в законодавстві, дрифт стане об'єктом штрафних санкцій. Перше порушення карається штрафом у розмірі 8500 гривень. Повторне порушення – штрафом у розмірі 17000 гривень.

Позбавлення права керування

Крім грошових штрафів, передбачена можливість позбавлення водія права керування транспортним засобом на термін від 6 місяців до 1 року. Це рішення може бути прийняте судом у разі повторного порушення правил дорожнього руху, пов'язаного з дрифтом.

Ці нові правила спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху та запобігання небезпечним маневрам на дорогах. Дрифт вважається небезпечним і може призвести до серйозних аварій та травм.

Раніше "Телеграф" писав, кого можуть покарати за відсутність дитячого крісла в авто. Дотримуватись цих правил треба, щоб убезпечити життя та здоров’я своїх юних пасажирів.