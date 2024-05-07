В Україні пропонують ввести штрафні бали для водіїв: за скільки порушень забиратимуть права без суду

Білошицький вважає, що депутатам пора почати розгляд цього законопроєкту

В Україні намагаються адаптувати законодавство до європейського. Так, у Польщі, наприклад, є система штрафних балів — якщо водій назбирає 24 таких, у нього забирають водійське посвідчення.

В Україні також планують впровадити таку систему штрафі. Про це розповів Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України, передає top.today.ua.

Полісмен каже, що за систематичне порушення правил дорожнього руху треба впровадити відповідальність. Та її потрібно закріпити на законодавчому рівні.

Нагадаємо, що штрафні бали — це не новинка для водіїв в Україні. Протягом 2015-2020 років українські водії уже отримували штрафні бали. Кожен водій на початку року отримував 150 балів, які "витрачались" під час порушень ПДР. Наприклад, перевищення швидкості, які фіксувались на камери. Коли ліміт закінчувався, водій змушений був платити грошові штрафи. У 2020 році цю норму скасував Володимир Зеленський, адже система не працювала через недостатню реалізацію.

У 2022 році у Верховній Раді повернулись до цього питання і навіть зареєстрували законопроєкт №6502. Але тоді розпочалось повномасштабне вторгнення і було не до штрафних балів. Тому цей законопроєкт, який так і не розглянули в першому читанні, перебуває і досі на розгляді Комітету.

Та закон трішки змінений, ніж це було у 2015-2020 роках. У ньому пропонується аналог європейської системи штрафи. Водій може назбирати 12 штрафних балів, а якщо перевищить цю кількість — його можуть позбавити водійського посвідчення без суду. А для новачків в автомобільній справі — тих, що отримали права менш як рік тому, — передбачено ще менше балів, 8.

Скільки балів нараховуватимуть за різні порушення

Згідно з текстом законопроєкту, за популярні порушення ПДР передбачено різну кількість штрафних балів. Керування авто з несправностями, перевищення швидкості на 20 км/год, перевезення дітей без автокрісла вдруге протягом року — 2 бали. Непристебнутий ремінь чи перевезення дітей без утримувальних систем — 1 штрафний бал. Проїзд на червоне світло каратиметься 2 балами, а рух смугою для громадського транспорту — 3 балами. Таке ж покарання передбачатиметься для тих, хто керує транспортним засобом, передбаченим для перевезення пасажирів, у несправному стані.

Раніше "Телеграф" також писав, що у правилах ПДР є єдиний виняток, коли водій має право перетинати суцільну смугу. На це звернув увагу інструктор автошколи.