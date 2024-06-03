Штрафують батьків і навіть таксистів: яке покарання за перевезення дітей без автокрісел в Україні

Дотримання правил перевезення дітей в автомобілі не просто формальність, а найважливіша умова для збереження їхнього життя та здоров’я

В Україні діють суворі правила перевезення дітей в автомобілях, спрямовані на забезпечення їхньої безпеки. Невиконання цих вимог загрожує українським автомобілістам серйозними штрафами та, що набагато страшніше, потенційними трагедіями на дорозі.

Дотримуючись правил, водії демонструють відповідальність та турботу про безпеку найдорожчого — своїх дітей. Тому так важливо використовувати дитячі утримувальні пристрої, автокрісла та ремені безпеки, що відповідають віку, зросту та вазі юних пасажирів. Розглянемо докладніше, які штрафи загрожують українським водіям і чому так важливо дотримуватись правил перевезення дітей.

Чому важливо використовувати автокрісла

Використання дитячих утримувальних пристроїв (автокрісел) під час перевезення дітей в автомобілі є обов’язковою вимогою в Україні. Це обумовлено тим, що автокрісла значно знижують ризик травм та загибелі дітей при дорожньо-транспортних пригодах. Згідно зі статистикою, використання автокрісел зменшує ризик загибелі дітей на 50-70% та ризик отримання серйозних травм на 60-80%. Крім того, діти, яких перевозять в автокріслах, у 3,5 раза рідше отримують травми голови та в 5 разів рідше — травми хребта порівняно з дітьми, пристебнутими лише ременями безпеки.

Основні правила перевезення дітей

В Україні діють такі правила перевезення дітей в автомобілі:

Діти до 12 років та зростом менше 145 см повинні їздити тільки з використанням дитячих утримувальних пристроїв (автокрісел), що дозволяють пристебнути дитину ременями безпеки.

Дітей до 1 року або вагою менше 9 кг слід перевозити на автокріслі, встановленому проти руху (спинкою вперед).

На передньому сидінні поруч із водієм необхідно відключити подушку безпеки під час встановлення дитячого крісла.

Інспектори патрульної поліції мають право зупиняти транспортні засоби для перевірки дотримання правил перевезення дітей. Тому водіям слід неухильно дотримуватись цих правил, щоб уникнути штрафів і, що набагато важливіше, убезпечити життя та здоров’я своїх юних пасажирів.

Розміри штрафів за перевезення дітей без автокрісла

Згідно з чинним законодавством України, за порушення правил перевезення дітей в автомобілі передбачено такі штрафи. За відсутність дитячого автокрісла або утримуючого пристрою для дитини – штраф 510 грн. За перевезення дитини без автокрісла на передньому сидінні — штраф 850 грн. За повторне порушення правил перевезення дітей протягом року – штраф 1700 грн.

Раніше "Телеграф" писав, що з’їхати прямо на узбіччя на трасі тепер не можна, за це загрожує штраф. Нові правила почали діяти ще у жовтні 2023 року.