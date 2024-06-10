Часто штрафують несправедливо: більшість водіїв не знають, що не порушували це правило на круговому перехресті

Який покажчик повороту потрібно вмикати при в'їзді на кругове перехрестя

Питання про те, який покажчик повороту потрібно вмикати при в'їзді на кругове перехрестя, є досить поширеним і викликає чимало дискусій серед водіїв та інструкторів. Різні фахівці висловлюють протилежні думки з цього приводу, посилаючись на норми закону та власний досвід.

А тим часом були випадки, коли водії отримували штрафи за неввімкнення лівого покажчика повороту при в'їзді на кругове перехрестя. І навіть оскаржували їх в суді. Отже, перед круговим перехрестям зупинилися два автомобілі, які покажчики повороту вони мають застосувати. А тепер до розбору.

Законодавчі вимоги

Відповідно до розділу 9 "Попереджувальні сигнали" Правил дорожнього руху (ПДР), у пункті 9.2 зазначено, що водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту перед початком руху, зупинкою, перестроюванням, поворотом або розворотом. Інших підстав для увімкнення покажчика повороту ПДР не передбачають.

Кругове перехрестя

Знак 4.10 "Круговий рух" вимагає об'їзду центрального острівця (клумби) в напрямку, показаному стрілками. Цей знак не вимагає перестроювання, повороту чи розвороту, а лише об'їзд клумби. Відповідно, при в'їзді на кругове перехрестя нема потреби вмикати будь-які поворотники, оскільки не відбувається ані перестроювання, ані поворот.

Важливі аспекти

Пункт 10.4 ПДР зобов'язує водіїв перед поворотом або розворотом займати відповідне крайнє положення на проїзній частині. Винятком є в'їзд на кругове перехрестя, де напрямок руху визначається дорожньою розміткою і можливий лише в одному напрямку. Це підтверджує, що при в'їзді на кільце не потрібно вмикати поворотники. Однак при виїзді з кругового перехрестя, коли водій повертає праворуч, він повинен увімкнути покажчик повороту відповідно до пункту 9.2 Правил дорожнього руху.

Таким чином, при в'їзді на кругове перехрестя правила дорожнього руху не вимагають вмикати жодних покажчиків повороту. Проте, при виїзді з кільця, якщо ви повертаєте праворуч, потрібно увімкнути правий поворотник.

Раніше "Телеграф" розповідав, що водії часто створюють аварійні ситуації на кільці. Бо не знають, кому належить пріоритет у русі.