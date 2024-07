Очікуємо і в Україні: презентовано нову версію стильного авто для міста Citroen за 17 тисяч доларів (фото)

Буде 2 версії — з бензиновим двигуном та електричним

Компанія Citroen розширила лінійку моделі C3, представивши нову комплектацію You + Pack Plus. Ця версія доповнила варіанти You та Max, щоб запропонувати покупцям більше опцій та комфорту.

Нова комплектація вражає своїм оснащенням. Розповідаємо, що у ньому змінилось.

Citroen C3 You + Pack Plus виходить на ринок

Автомобіль отримав додаткові подушки та шторки безпеки, стильні 17-дюймові колісні диски з ковпаками та LED денні ходові вогні. Комфорт водія забезпечують автоматичне включення світла, датчик дощу та електрично регульовані дзеркала з підігрівом. Салон оздоблено тонованими задніми вікнами, а на даху встановлено чорні рейлінги.

Технологічне оснащення C3 You + Pack Plus включає проєкційний дисплей та сучасну інформаційно-розважальну систему з 10,25-дюймовим сенсорним екраном. Підтримка Android Auto та Apple CarPlay, USB-порт та Bluetooth забезпечують зручне підключення гаджетів. Комфорт під час поїздки гарантують кондиціонер, багатофункціональне кермо та особлива підвіска Citroen Advanced Comfort.

Безпека руху підвищена завдяки круїз-контролю з обмежувачем швидкості, системі розпізнавання дорожніх знаків та заднім паркувальним датчикам. Citroen пропонує You + Pack Plus у двох варіантах: з бензиновим двигуном та повністю електричний. Бензинова версія оснащена 1,2-літровим турбованим мотором потужністю 100 к.с. з крутним моментом 205 Нм, який працює в парі з 6-ступеневою механічною коробкою передач.

Електрична модифікація e-C3 має акумулятор ємністю 44 кВт•год та електромотор потужністю 113 к.с. Запас ходу електромобіля становить 322 км за циклом WLTP.

Ціна на версію з бензиновим двигуном стартує від 17 500 євро. Електрична модифікація коштуватиме від 25 290 євро.

