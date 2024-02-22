В Україні почали продавати електромобіль Citroen із запасом ходу понад 400 км: яка його ціна

Модель запропонована в досить багатій комплектації

На український ринок офіційно вийшов електромобіль — Citroen e-C4. Ця модель має гідне оснащення та володіє досить пристойним запасом ходу.

Про появу цього кросовера повідомили на офіційному сайті компанії. Зазначається, що Citroen e-C4 обладнаний 156-сильним двигуном і може подолати до 420 км без підзарядки. Окрім того, модель має досить непогану комплектацію.

Технічні характеристики Citroen e-C4

Він здатний розігнатися до 100 км/год за 9,2 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на 150 км/год. заряджання в швидкому режимі постійним струмом на 80% займає півгодини, а змінним — близько 5 годин. Модель позиціонується як сучасний кросовер.

Citroen e-C4

Citroen e-C4 отримав підвіску з гідравлічними упорами амортизаторів, які забезпечують м'якість та плавність їзди. Електромобіль в Україні буде доступний в одній багато оснащеній версії Shine.

Citroen e-C4

Щодо вартості, то вона становить 30 800 євро (1 285 800 грн). За цію ціну ви отримаєте: адаптивні фари, давачи світла та дощу, клімат-контроль, круїз-контроль, проєкційний дисплей, камеру заднього виду, 10-дюймовий дисплей мультимедіа, підігрів крісел та керма, а також набір сучасних систем безпеки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Citroen випустив новий електрокар. Він є дуже компактний та коштує близько 10 000 доларів.