У тесті на швидкість недорогий електрокар несподівано розніс Rolls-Royce, "Гелік" і навіть Lamborghini (відео)

Дешевий електрокар розніс найсерйозніших конкурентів

Електромобілі продовжують руйнувати усталені міфи про їхню недостатню потужність та швидкість. Яскравим прикладом цього стало нещодавнє змагання з драг-рейсінгу.

Воно продемонструвало можливості сучасних електрокарів. Відповідне відео опублікували на Youtube-каналі CarExpert.

У цьому незвичайному заїзді зустрілися чотири абсолютно різні автомобілі. З одного боку — три представники розкішного сегмента SUV: екстравагантний Lamborghini Urus Essenza SCV12, вишуканий Mansory Rolls-Royce Cullinan та брутальний Brabus Mercedes-AMG G63. Ці автомобілі втілюють у собі все найкраще, що може запропонувати світ розкішних позашляховиків з двигунами внутрішнього згоряння. Вони вражають не лише своїм зовнішнім виглядом та ціною, а й потужними моторами, здатними генерувати понад 600 кінських сил.

З іншого боку — скромний на вигляд Hyundai Ioniq 5 N, електромобіль середнього цінового діапазону, який коштує від $66,100. На фоні своїх яскравих конкурентів він виглядав досить непримітно, але саме цей автомобіль став справжньою зіркою змагання.

Результати заїздів шокували навіть досвідчених автолюбителів. Hyundai Ioniq 5 N пройшов чверть милі за неймовірні 11.32 секунди, залишивши далеко позаду своїх іменитих суперників. Lamborghini Urus фінішував другим з результатом 12.43 секунди, за ним — Mercedes-AMG G63 з часом 12.59 секунди, а замкнув четвірку Rolls-Royce Cullinan, подолавши дистанцію за 13.29 секунди.

Це змагання продемонструвало, що сучасні електромобілі не тільки не поступаються у швидкості та потужності традиційним автомобілям з двигунами внутрішнього згоряння, але в багатьох випадках навіть перевершують їх. Hyundai Ioniq 5 N довів, що електричний привід може забезпечити хорошу динаміку та продуктивність, при цьому залишаючись доступним для широкого кола покупців.

Цей заїзд став ще одним доказом того, що ера електромобілів не просто настала — вона кидає виклик усталеним уявленням про автомобільну індустрію, демонструючи, що майбутнє за екологічно чистими, потужними та доступними електрокарами.

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