Ожидаем и в Украине: презентована новая версия стильного авто для города Citroen за 17 тысяч долларов (фото)

Будет 2 версии – с бензиновым двигателем и электрическим

Компания Citroen расширила линейку модели C3, представив новую комплектацию You+Pack Plus. Эта версия дополнила варианты You и Max, чтобы предложить покупателям больше опций и комфорта.

Новая комплектация поражает своей оснасткой. Рассказываем, что в нем изменилось.

Citroen C3 You+ Pack Plus выходит на рынок

Автомобиль получил дополнительные подушки и шторки безопасности, стильные 17-дюймовые колесные диски с колпаками и LED-дневные ходовые огни. Комфорт водителя обеспечивают автоматическое включение света, датчик дождя и электрически регулируемые зеркала с подогревом. Салон украшен тонированными задними окнами, а на крыше установлены черные рейлинги.

Технологическая оснастка C3 You + Pack Plus включает в себя проекционный дисплей и современную информационно-развлекательную систему с 10,25-дюймовым сенсорным экраном. Поддержка Android Auto и Apple CarPlay, USB-порта и Bluetooth обеспечивают удобное подключение гаджетов. Комфорт во время поездки гарантируют кондиционер, многофункциональный руль и специальная подвеска Citroen Advanced Comfort.

Безопасность движения повышена благодаря круиз-контролю с ограничителем скорости, системе распознавания дорожных знаков и задним парковочным датчикам. Citroen предлагает You+Pack Plus в двух вариантах: с бензиновым двигателем и полностью электрический. Бензиновая версия оснащена 1,2-литровым турбированным мотором мощностью 100 л. с крутящим моментом 205 Нм, работающим в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Электрическая модификация e-C3 обладает аккумулятором емкостью 44 кВт•ч и электромотором мощностью 113 л.с. Запас хода электромобиля составляет 322 км по циклу WLTP.

Цена на версию с бензиновым двигателем стартует от 17500 евро. Электрическая модификация будет стоить от 25290 евро.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом популярном автомобиле от Citroen. Это С4, который уже продается в Украине.