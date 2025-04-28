"Якщо Росія дійсно хоче..." В Україні офіційно відповіли, чи готові піти на "нове перемирʼя" Путіна

Перемир'я має бути справжні, а не для параду

В Україні вже відреагували на запропоноване Росією так зване "перемир'я" приурочене до їхнього свята 9 травня. Київ не розуміє, чому треба тягнути майже тиждень, аби зупинити вогонь.

Про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він запропонував зупинити вогонь прямо зараз без прив'язки до "свята".

"Якщо Росія справді хоче миру, вона повинна негайно припинити вогонь. Навіщо чекати до 8 травня?" — йдеться у дописі голови Міністерства закордонних справ (МЗС).

Сибіга наголошує, що Кремль може зупинити вогонь вже зараз і не на 2-3 дні, а значно довше — на 30 днів. Але не для того, щоб краще підготувати армію до нової хвилі наступу, а щоб по-справжньому наблизити мир.

"Щоб це було реально, а не просто для параду. Україна готова підтримати тривале, надійне та повне припинення вогню. І це те, що ми постійно пропонуємо", — додав міністр.

Нагадаємо, що Росія вже "запроваджувала Великоднє перемир'я", у "недотриманні" якого звинувачувала Україну. Тоді Київ пропонував запровадити "режим тиші" не на два дні, а хоча б на місяць.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Кремлі підтвердили свої наміри продовжувати вбивства цивільних в Україні. Москва не зупинятиме ракетні атаки.