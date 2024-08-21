"Вуса", "лапи" чи "ріжки": про справжнє призначення пластикових елементів на фарах Жигулів мало хто знає

Мало хто знає, для чого насправді їх створювали

Радянський автопром завжди викликав чимало запитань у водіїв. Особливо цікавими були моделі ВАЗ-2105 та ВАЗ-2107, які з'явилися на початку 1980-х років.

Ці автівки мали незвичні пластикові елементи на фарах, призначення яких довгий час залишалося загадкою для багатьох власників. Сьогодні ми розкриємо таємницю цих дивних деталей, які отримали народні назви "вуса", "лапи" чи "ріжки". Про це пише видання automedia.

Новий дизайн — нові загадки

З появою ВАЗ-2105 у 1980 році радянський автопром зробив крок уперед. Нова модель суттєво відрізнялася від свого італійського прародича — Fiat 124. Замість хромованих елементів кузова з'явилися пластикові деталі, а круглі фари поступилися місцем квадратним. Саме на цих нових фарах і з'явилися загадкові пластикові елементи, які привернули увагу автовласників.

Народні теорії

Автолюбителі висували різні припущення щодо призначення цих деталей. Дехто вважав, що вони потрібні для надійного кріплення скла фар. Інші думали, що це зручні елементи для зняття корпусу фари. Були й ті, хто припускав, що ці деталі якось пов'язані з роботою склоочисників або захистом фар від бруду.

Справжнє призначення

Насправді ці пластикові елементи мали цілком конкретне призначення, але не для всіх "Жигулів". Вони були розроблені як обмежувачі руху для спеціальних склоочисників фар. Цікаво, що такі склоочисники встановлювалися лише на деякі експортні моделі ВАЗ-2105 та ВАЗ-2107.

Експортний варіант

Рідкісні експортні версії "п'ятірок" і "сімок" дійсно мали маленькі склоочисники на фарах. Ці моделі навіть були оснащені системою омивання фар. У такому випадку пластикові "вуса" чи "лапи" виконували важливу функцію — вони обмежували рух щіток склоочисників, забезпечуючи повне очищення скла фар.

На жаль, більшість радянських водіїв так і не дізналися про справжнє призначення цих елементів, оскільки їхні автомобілі не мали склоочисників для фар. Тому ці пластикові деталі на звичайних "Жигулях" залишалися лише декоративним елементом, породжуючи чимало здогадок та припущень серед автолюбителів.

Раніше також "Телеграф" писав, чому в СРСР майже не було чорних автомобілів. І це не примха представників радянського автопрому.