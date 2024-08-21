"Усы", "лапы" или "рожки": о настоящем назначении пластиковых элементов на фарах Жигулей мало кто знает

Мало кто знает, для чего на самом деле их создавали

Советский автопром всегда вызывал множество вопросов у водителей. Особенно интересны модели ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107, которые появились в начале 1980-х годов.

Эти машины обладали необычными пластиковыми элементами на фарах, предназначение которых долгое время оставалось загадкой для многих владельцев. Сегодня мы раскроем тайну этих удивительных деталей, получивших народные названия "усы", "лапы" или "рожки". Об этом пишет издание Automedia.

Новый дизайн – новые загадки

С появлением ВАЗ-2105 в 1980 году советский автопром шагнул вперед. Новая модель существенно отличалась от своего итальянского прародителя Fiat 124. Вместо хромированных элементов кузова появились пластиковые детали, а круглые фары уступили место квадратным. Именно на этих новых фарах и появились загадочные пластиковые элементы, привлекшие автовладельцев.

Народные теории

Автолюбители выдвигали разные предположения о назначении этих деталей. Некоторые считали, что они нужны для надежного крепления стекла фар. Другие полагали, что это удобные элементы для снятия корпуса фары. Были и те, кто предполагал, что эти детали как-то связаны с работой стеклоочистителей или защитой фар от грязи.

Настоящее предназначение

На самом деле, эти пластиковые элементы имели вполне конкретное назначение, но не для всех "Жигулей". Они были разработаны в качестве ограничителей движения для специальных стеклоочистителей фар. Интересно, что такие стеклоочистители устанавливались только на некоторые экспортные модели ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107.

Экспортный вариант

Редкие экспортные версии "пятерок" и "семерок" действительно имели маленькие стеклоочистители на фарах. Эти модели даже были оснащены системой омывания фар. В таком случае пластиковые "усы" или "лапы" выполняли важную функцию — они ограничивали движение щеток стеклоочистителей, обеспечивая полную очистку стекла фар.

К сожалению, большинство советских водителей так и не узнали о настоящем назначении этих элементов, поскольку их автомобили не имели стеклоочистителей для фар. Поэтому эти пластиковые детали на обычных Жигулях оставались лишь декоративным элементом, порождая немало догадок и предположений среди автолюбителей.

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