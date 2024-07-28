Рус

"Копійка" за ціною Jaguar? Чому в СРСР авто були дорожчими, ніж на Заході

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Авто СРСР
Авто СРСР. Фото Відкриті джерела

Усі думали, що за кордоном авто були дорожчі, але насправді абсолютно навпаки

У часи СРСР особливо модно було мати автомобіль. Проте дозволити собі транспортний засіб вітчизняного виробництва могла, звичайно, не кожна радянська сім’я. Втім, придбати авто з-за кордону вважалось взагалі "місією нездійсненною". Вважалось, що вони там страшно дорогі, проте це не правда. Насправді за кордоном авто коштували так само як і в СРСР, або й дешевше.

Як відомо, в часи Радянського Союзу виїжджати за кордон не можна було. За це була передбачена кримінальна відповідальність. Тому громадяни Союзу зовсім не в курсі були, скільки коштували авто в інших країнах. Максимум, що вони могли, — це розглядати картинки іноземних машин в журналах.

Скільки коштували авто в СРСР і на Заході: порівняння цін

Наприклад, у 1970 році офіційно курс рубля до долара становив 1 до 0.83. Це дозводило перерахували вартість машини в Союзі в іноземну валюту.

У той час в СРСР однією з найпопулярніших машин був ЗАЗ-966. У народі його називали "Запорожцем" або "Запором". Придбати його менш як за 3000 рублів неможливо було, а це дорівнювало 3614 доларам. При цьому Ford Mustang 1970 року випуску можна було придбати також за 3500 доларів, що навіть дешевше, ніж в СРСР.

Москвич і Jaguar E-Type

Москвич і Jaguar E-Type

У 1970 році Москвич-408 1970 року коштував щонайменше 4936 рублів. Це майже 6 тисяч доларів. При цьому Ford Mustang коштував на ті часи 5920 доларів США.

ВАЗ-2101 та Chevrolet Corvette Stingray

ВАЗ-2101 та Chevrolet Corvette Stingray

"Копійка" у 1970 році була одним з найдорожчих авто, адже вона була найсучаснішим творінням автопрому СРСР на той час. Коштувала вона відповідно — 5600 рублів. Це по тодішньому курсу 6771 долар. А Chevrolet Corvette Stingray в США на той час коштував 6650 доларів, і при тому авто виглядало набагато ефектніше і мало багатшу комплектацію.

Волга і Mercedes-Benz S-Class

Ще дорожчим був ГАЗ-24, в народі "Волга". На початку свого випуску цей автомобіль досягав рекордних позначок — 9200 радянських рублів. Це еквівалентно 11085 доларам США. У ті часи подібні ціни могли бути лише в Німеччині — автопром цієї країни неабияк розвивався у 80-ті. До прикладу, один із найсучасніших представницьких авто того часу — Mercedes-Benz S-Class (280 SEL) — тоді вартував 11 300 доларів.

Раніше "Телеграф" писав про маловідомі авто в СРСР, які так і не пішли у продаж. Були й деякі цікаві екземпляри, наприклад, вантажівки без коліс або авто-амфібії.

Теги:
#Транспорт #Авто #Новини авто #Авто новини #СРСР