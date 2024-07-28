"Копійка" за ціною Jaguar? Чому в СРСР авто були дорожчими, ніж на Заході

Усі думали, що за кордоном авто були дорожчі, але насправді абсолютно навпаки

У часи СРСР особливо модно було мати автомобіль. Проте дозволити собі транспортний засіб вітчизняного виробництва могла, звичайно, не кожна радянська сім’я. Втім, придбати авто з-за кордону вважалось взагалі "місією нездійсненною". Вважалось, що вони там страшно дорогі, проте це не правда. Насправді за кордоном авто коштували так само як і в СРСР, або й дешевше.

Як відомо, в часи Радянського Союзу виїжджати за кордон не можна було. За це була передбачена кримінальна відповідальність. Тому громадяни Союзу зовсім не в курсі були, скільки коштували авто в інших країнах. Максимум, що вони могли, — це розглядати картинки іноземних машин в журналах.

Скільки коштували авто в СРСР і на Заході: порівняння цін

Наприклад, у 1970 році офіційно курс рубля до долара становив 1 до 0.83. Це дозводило перерахували вартість машини в Союзі в іноземну валюту.

У той час в СРСР однією з найпопулярніших машин був ЗАЗ-966. У народі його називали "Запорожцем" або "Запором". Придбати його менш як за 3000 рублів неможливо було, а це дорівнювало 3614 доларам. При цьому Ford Mustang 1970 року випуску можна було придбати також за 3500 доларів, що навіть дешевше, ніж в СРСР.

Москвич і Jaguar E-Type

У 1970 році Москвич-408 1970 року коштував щонайменше 4936 рублів. Це майже 6 тисяч доларів. При цьому Ford Mustang коштував на ті часи 5920 доларів США.

ВАЗ-2101 та Chevrolet Corvette Stingray

"Копійка" у 1970 році була одним з найдорожчих авто, адже вона була найсучаснішим творінням автопрому СРСР на той час. Коштувала вона відповідно — 5600 рублів. Це по тодішньому курсу 6771 долар. А Chevrolet Corvette Stingray в США на той час коштував 6650 доларів, і при тому авто виглядало набагато ефектніше і мало багатшу комплектацію.

Волга і Mercedes-Benz S-Class

Ще дорожчим був ГАЗ-24, в народі "Волга". На початку свого випуску цей автомобіль досягав рекордних позначок — 9200 радянських рублів. Це еквівалентно 11085 доларам США. У ті часи подібні ціни могли бути лише в Німеччині — автопром цієї країни неабияк розвивався у 80-ті. До прикладу, один із найсучасніших представницьких авто того часу — Mercedes-Benz S-Class (280 SEL) — тоді вартував 11 300 доларів.

Раніше "Телеграф" писав про маловідомі авто в СРСР, які так і не пішли у продаж. Були й деякі цікаві екземпляри, наприклад, вантажівки без коліс або авто-амфібії.