Чому в СРСР майже не було чорних автомобілів: про це мовчали десятиліттями

Проста причина, але про неї мало хто навіть міг подумати

У Радянському Союзі автомобілі вражали різноманіттям кольорів: від яскраво-жовтого до насиченого фіолетового. Однак чорні авто були рідкістю і зазвичай належали до представницького класу.

Цікаво, що сьогодні ситуація кардинально змінилася – чорний, білий та сірий стали найпопулярнішими кольорами для автомобілів. Мало хто знає, що причина відсутності чорних авто в СРСР криється не в уподобаннях громадян, а в особливостях виробництва.

Чому в СРСР лише представницькі авто були чорного кольору

Більшість радянських автомобілів, зокрема ГАЗ-21М "Побєда", виготовлялися методом ручного доведення. Це означало, що кожен елемент кузова підганявся вручну, без застосування автоматизованих систем.

Такий підхід мав свої недоліки. Навіть найкваліфікованіші майстри не могли забезпечити ідеально рівну поверхню кузова. На чорному кольорі навіть найменші недосконалості, вм'ятини чи шви ставали надто помітними, що негативно впливало на зовнішній вигляд автомобіля.

Тому радянські автовиробники надавали перевагу іншим кольорам – зеленому, жовтому, бірюзовому, сірому. Ці відтінки краще маскували недоліки ручної роботи, роблячи автомобілі візуально привабливішими.

З розвитком технологій виробництва на радянських дорогах почали з'являтися і чорні автомобілі. Проте їх кількість залишалася незначною, оскільки інші кольори вже стали звичними та вважалися більш практичними. Отже, рідкість чорних автомобілів у СРСР була зумовлена не смаками споживачів, а технологічними обмеженнями тогочасного виробництва.

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