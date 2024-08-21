Кросовери з пробігом, які краще не купувати: мають цілий набір "болячок"

Вони грішать масложорством, неякісними двигунами і не тільки

Кросовери з пробігом не завжди можуть виправдати ваші сподівання. Тому деколи варто обережно підходити до їх вибору.

Серед популярних моделей є цілий ряд таких, що мають схильність до різноманітних проблем. Пропонуємо вашій увазі декілька моделей, на які краще не звертати увагу при покупці вживаного автомобіля.

Peugeot 3008 першого покоління

Цей кросовер, що випускався до 2016 року, мав певні проблеми з двигунами. Бензинові агрегати, зокрема популярний 1.6 EP6, були відомі своєю ненадійністю — швидким розтягуванням ланцюга ГРМ, нагаром на клапанах, перегрівами та іншими неприємностями. Навіть після модернізації ситуація з ресурсом суттєво не покращилася. Тож при пробігах понад 100 тис. км такі двигуни краще оминати.

Volkswagen Tiguan першого покоління

Серед бензинових двигунів цього кросовера, що продавався до 2017 року, легко виділити як дійсно надійні, так і проблемні варіанти. Зокрема, двигуни 1.4 та 2.0 літра страждали від швидкого зношування ланцюга ГРМ, "масложору" та чутливості до якості палива. Можна орієнтуватись на пізніші версії моделей, де виробник поступово усував ці вади.

Skoda Yeti

Базовий 1.2-літровий бензиновий двигун Skoda Yeti досить непоганий до пробігу 100 тис. км, але потім проявляє притаманні йому проблеми: швидке зношування ланцюга ГРМ, проблеми зі свічками, коксування. Більш надійним варіантом вважається 1.6-літровий атмосферник, який працює з гідромеханічним автоматом.

Nissan Qashqai другого покоління

1.2-літровий турбомотор, використаний у Росії, виявився доволі проблемним. Він страждав від блискавичного закоксовування поршневих кілець, швидкого зношування ланцюга ГРМ та високого масляного голоду. Для цієї моделі варто обирати інші двигуни, бажано перевіривши їхню історію.

Ford Kuga другого покоління

Турбовані бензинові двигуни 1.5 та 1.6 літра, поширені на цьому кросовері, мали проблеми з перегрівом, тріщинами головки блоку та іншими наслідками термонавантаження. Навіть після доопрацювань ситуація суттєво не покращилася. Тож екземпляри з такими моторами краще уникати при виборі вживаного авто.

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