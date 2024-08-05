Стираються сидіння, кермо і заїдають кнопки: названо топ-5 найгірших авто за якістю салону

Власники скаржаться на салони цих авто найбільше

Автомобільний ринок рясніє різноманітними моделями, кожна з яких має свої особливості. Часто покупці звертають увагу на зовнішній вигляд, потужність двигуна чи економічність, але якість салону також відіграє важливу роль у комфорті та задоволенні від водіння.

На жаль, не всі виробники приділяють належну увагу цьому аспекту. Деякі популярні моделі, попри свої переваги, мають певні недоліки в оздобленні інтер'єру. Фахівці з Ютуб-каналу "Експерти гаражів" проаналізували низку автомобілів і виділили кілька моделей, які потребують покращення якості салону.

Toyota Camry XV50

Ця модель Toyota здобула популярність завдяки надійності та комфортній їзді. Проте салон Камрі 50 викликає певні нарікання. Матеріали оздоблення не відповідають ціновому сегменту автомобіля. Пластик на передній панелі легко дряпається, а тканина на сидіннях швидко зношується. Власники скаржаться на скрипи в салоні, які з'являються вже після кількох років експлуатації. Втім, ці недоліки компенсуються просторістю салону та зручним розташуванням органів керування.

Nissan Pathfinder

Цей позашляховик приваблює своєю потужністю та прохідністю. Однак якість інтер'єру залишає бажати кращого. Жорсткий пластик домінує в оздобленні, що не додає відчуття преміальності. Крісла, хоч і зручні, але покриті тканиною, яка швидко забруднюється і важко чиститься. Власники відзначають, що після кількох років експлуатації з'являються потертості на кермі та важелі перемикання передач. Попри це, Pathfinder залишається надійним автомобілем з хорошими ходовими характеристиками.

Chevrolet Cruze

Компактний Chevrolet Cruze привертає увагу доступною ціною та економічністю. Проте інтер'єр не вражає якістю матеріалів. Пластик на передній панелі твердий і гучно потріскує при натисканні. Оббивка сидінь зі штучної шкіри швидко втрачає привабливий вигляд. Власники зауважують, що кнопки на центральній консолі стираються вже після року експлуатації. Однак ергономіка салону на високому рівні, а місця достатньо як для водія, так і для пасажирів.

Mitsubishi Outlander

Цей кросовер приваблює просторим салоном та високим кліренсом. Але якість матеріалів інтер'єру не відповідає очікуванням. Пластик на дверях легко дряпається, а також власники скаржаться на швидке зношення шкіряних елементів керма та важеля КПП. Втім, Outlander 2 компенсує ці недоліки комфортною підвіскою та хорошою шумоізоляцією.

Hyundai Sonata YF

Ця модель Hyundai відома своїм стильним дизайном та багатим оснащенням. Однак якість матеріалів салону не відповідає зовнішньому вигляду. Пластик на передній панелі швидко втрачає привабливий вигляд, а хромовані елементи облазять. Власники відзначають, що шкіра на сидіннях розтягується і втрачає форму. Проте Sonata YF може похвалитися просторим салоном та зручним розташуванням органів керування.

Зазначимо, що ці недоліки не є приводом відмовлятися від придбання згаданих автомобілів. Кожна модель має свої переваги, які можуть переважити проблеми з якістю салону. Важливо враховувати ці особливості при виборі авто та бути готовим до можливих витрат на догляд за інтер'єром.

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