Названо топ-5 авто з Франції, які підкорили світ

Це ті випадки, коли французька якість на роки

Французька автомобільна індустрія завжди славилася своїм неповторним стилем та інноваційними рішеннями. Протягом десятиліть інженери та дизайнери з берегів Сени створювали автомобілі, які ставали справжніми іконами свого часу.

Ці машини не лише відображали дух епохи, але й формували майбутнє автомобілебудування. Сьогодні ми розглянемо п'ять французьких автомобілів, які завоювали серця водіїв по всьому світу своєю елегантністю, практичністю та технологічністю.

Peugeot 2008

Компактний кросовер Peugeot 2008, представлений у 2013 році та оновлений у 2019, швидко став одним з лідерів у своєму сегменті. Його привабливий дизайн, просторий інтер'єр та інноваційна панель приладів i-Cockpit привертають увагу покупців. Особливо популярною стала електрична версія e-2008.

Renault Captur

Цей стильний міський кросовер, випущений у 2013 році, а потім оновлений у 2019, став бестселером Renault на європейському ринку. Captur приваблює покупців своїм яскравим дизайном, практичністю та можливістю персоналізації. Гібридна версія E-Tech додала моделі економічності та екологічності.

Citroën C3 Aircross

Представлений у 2017 році, C3 Aircross поєднує в собі комфорт, практичність та оригінальний дизайн. Цей компактний SUV пропонує високу посадку, просторий салон та різноманітні опції персоналізації. Модель особливо популярна серед молодих сімей та жителів міста, які цінують універсальність та стиль.

DS 7 Crossback

Преміальний кросовер DS 7 Crossback, що з'явився на ринку в 2017 році, отримав вишуканий дизайн, має високоякісні матеріали обробки та оснащений передовими технологіями. Особливо цікавою є гібридна версія E-Tense. Ця модель є конкурентом німецьких преміумбрендів.

Alpine A110

Відроджена у 2017 році легенда французького автоспорту, Alpine A110, є втіленням спортивного духу та інженерної майстерності. Цей легкий спортивний автомобіль з середньомоторною компоновкою має вражаючі динамічні характеристики. Це дозволяє їй конкурувати з найшвидшими спорткарами світу.

Раніше "Телеграф" також писав про 5 культових автомобілів з "нульових", які актуальні і сьогодні. Це була епоха стрімкого технологічного прогресу та сміливих дизайнерських рішень, тому на світ і з'явились такі автомобілі-легенди.