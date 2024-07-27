Мінімальний апетит, максимальна ефективність: ТОП-5 авто з витратою пального до 5 л/100 км

Шукаєте економний автомобіль, але не готові переплачувати за гібрид?

У часи, коли ціни на пальне постійно зростають, вибір економного автомобіля стає все актуальнішим для українських водіїв. Ще десять років тому витрата пального 6-7 літрів на 100 кілометрів вважалася досить економною. Сьогодні ж ми маємо автомобілі, які споживають ще менше на ту ж відстань.

Це огляд п'яти негібридних моделей, представлених на українському ринку, які вирізняються надзвичайно низькою витратою пального. Кожна з них споживає менш як 5 літрів на 100 кілометрів.

1. Škoda Citigo — 4,4 л/100 км

Лідером нашого рейтингу з найменшим споживанням стає Škoda Citigo. Цей компактний міський автомобіль вражає своєю економічністю, споживаючи всього 4,4 л/100 км у змішаному циклі. Citigo поєднує в собі практичність, маневреність та сучасні технології, що робить його ідеальним вибором для міських поїздок.

Характеристики:

двигун: 1.0 л, 3-циліндровий бензиновий,

потужність: 60 к.с.,

крутний момент: 95 Нм,

розгін до 100 км/год: 14.4 с,

максимальна швидкість: 162 км/год.

2. Peugeot 208 — 4,5 л/100 км

Французький виробник Peugeot представляє модель 208 з економічним бензиновим двигуном, яка споживає лише 4,5 л/100 км. Цей автомобіль вирізняється не лише економічністю, але й сучасним дизайном та високим рівнем комфорту, характерним для Peugeot.

Характеристики:

двигун: 1.2 л PureTech, 3-циліндровий бензиновий з турбонаддувом,

потужність: 100 к.с.

крутний момент: 205 Нм,

розгін до 100 км/год: 9.9 с,

максимальна швидкість: 188 км/год.

3. Volkswagen Polo — 4,6 л/100 км

Volkswagen Polo, відомий своєю надійністю та якістю, демонструє вражаючу економічність — 4,6 л/100 км. Цей автомобіль ідеально підходить для щоденного використання, поєднуючи в собі комфорт, практичність та сучасні технології.

Характеристики:

двигун: 1.0 л TSI, 3-циліндровий бензиновий з турбонаддувом,

потужність: 95 к.с.,

крутний момент: 175 Нм,

розгін до 100 км/год: 10.8 с,

максимальна швидкість: 187 км/год.

4. Citroën C3 — 4,7 л/100 км

Citroën C3 привертає увагу своїм оригінальним дизайном та економічністю — 4,7 л/100 км. Цей компактний хетчбек пропонує комфортний салон, хороший рівень оснащення та відмінну паливну ефективність.

Характеристики:

двигун: 1.2 л PureTech, 3-циліндровий бензиновий,

потужність: 83 к.с.,

крутний момент: 118 Нм,

розгін до 100 км/год: 13.3 с,

максимальна швидкість: 169 км/год.

5. Ford Fiesta — 4,8 л/100 км

Замикає нашу п'ятірку Ford Fiesta з показником витрати пального 4,8 л/100 км. Fiesta відома своєю динамічністю та чудовою керованістю, що в поєднанні з економічністю робить її привабливим вибором для активних водіїв.

Характеристики:

двигун: 1.0 л EcoBoost, 3-циліндровий бензиновий з турбонаддувом,

потужність: 100 к.с.,

крутний момент: 170 Нм,

розгін до 100 км/год: 10.5 с,

максимальна швидкість: 183 км/год.

Усі ці моделі демонструють, що сучасні технології дозволяють досягти виняткової економічності навіть без використання гібридних систем. Проте варто пам'ятати, що реальна витрата пального може відрізнятися залежно від стилю водіння, дорожніх умов та інших факторів.

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