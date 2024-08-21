Кроссоверы с пробегом, которые лучше не покупать: имеют целый набор "болячек"

Они грешат масложорством, некачественными двигателями и не только

Кроссоверы с пробегом не всегда могут оправдать ваши надежды. Поэтому иногда следует осторожно подходить к их выбору.

Среди популярных моделей есть целый ряд имеющих склонность к различным проблемам. Предлагаем вашему вниманию несколько моделей, на которые лучше не обращать внимание при покупке подержанного автомобиля.

Peugeot 3008 первого поколения

Этот кроссовер, выпускавшийся до 2016 года, имел некоторые проблемы с двигателями. Бензиновые агрегаты, в том числе популярный 1.6 EP6, были известны своей ненадежностью – быстрым растяжением цепи ГРМ, нагаром на клапанах, перегревами и прочими неприятностями. Даже после модернизации ситуация с ресурсом не улучшилась. Так что при пробегах более 100 тыс. км такие двигатели лучше обходить.

Volkswagen Tiguan первого поколения

Среди продаваемых до 2017 года бензиновых двигателей этого кроссовера легко выделить как действительно надежные, так и проблемные варианты. В частности, двигатели 1.4 и 2.0 литра страдали от быстрого износа цепи ГРМ, "масложора" и чувствительности к качеству топлива. Можно ориентироваться на более поздние версии моделей, где производитель постепенно устранял эти недостатки.

Skoda Yeti

Базовый 1.2-литровый бензиновый двигатель Skoda Yeti достаточно неплох к пробегу 100 тыс. км, но затем проявляет присущие ему проблемы: быстрый износ цепи ГРМ, проблемы со свечами, коксование. Более надежным вариантом считается 1.6-литровый атмосферник, работающий с гидромеханическим автоматом.

Nissan Qashqai второго поколения

1.2-литровый турбомотор, использованный в России, оказался достаточно проблемным. Он страдал от молниеносной закоксовки поршневых колец, быстрого износа цепи ГРМ и высокого масляного голода. Для этой модели следует выбирать другие двигатели, желательно проверив их историю.

Ford Kuga второго поколения

Бензиновые двигатели 1.5 и 1.6 литра, распространенные на этом кроссовере, имели проблемы с перегревом, трещинами головки блока и другими последствиями термонагрузки. Даже после доработок ситуация не улучшилась. Так что экземпляры с такими моторами лучше избегать при выборе подержанного авто.

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