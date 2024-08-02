У вашому авто є "секретні" функції: топ-4 найпотрібніших

На жаль, більшість водіїв про них не знають

Сучасні автомобілі оснащені багатьма функціями, про які власники часто навіть не здогадуються. Ці "секретні" можливості можуть не лише покращити комфорт водіння, але й підвищити безпеку на дорозі.

У цій статті ми розглянемо три найцікавіші приховані функції, які можуть стати у пригоді кожному водієві. Вони допоможуть вам краще зрозуміти свій автомобіль та ефективніше ним користуватися.

Топ-4 секретних функцій в авто

Якщо з якоїсь причини перестала працювати педаль гальм на автоматі, зажміть та утримуйте кнопку ручника. Авто зупиниться. Тільки не робіть таке на швидкості, бо колеса можуть заблокуватись і авто заноситиме.

Можна заблокувати двері так, щоб вони відчинялись тільки зовні. Для цього переведіть язичок на дверях в положення Lock. Ця функція дуже потрібна, коли в автомобілі є діти і вміють розблокувати дверку.

Козирок може захищати не лише від сонця, яке світить прямо, але й від бокового. На багатьох авто одна сторона відчіпляється від фіксатора і її можна повернути вбік.

Крім того, багато автомобілів мають дзеркало виду з електрохромним покриттям. Його можна переналаштувати в спеціальний нічний режим для їзди в темну пору доби. Він потрібен для того, щоб фари машин, які їдуть ззаду, не засліплювали водія.

Раніше "Телеграф" також писав, що ще 2 автомобілі Toyota визнали небезпечними. Їхні тести підробили.