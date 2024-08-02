У вашому авто є "секретні" функції: топ-4 найпотрібніших
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На жаль, більшість водіїв про них не знають
Сучасні автомобілі оснащені багатьма функціями, про які власники часто навіть не здогадуються. Ці "секретні" можливості можуть не лише покращити комфорт водіння, але й підвищити безпеку на дорозі.
У цій статті ми розглянемо три найцікавіші приховані функції, які можуть стати у пригоді кожному водієві. Вони допоможуть вам краще зрозуміти свій автомобіль та ефективніше ним користуватися.
Топ-4 секретних функцій в авто
Якщо з якоїсь причини перестала працювати педаль гальм на автоматі, зажміть та утримуйте кнопку ручника. Авто зупиниться. Тільки не робіть таке на швидкості, бо колеса можуть заблокуватись і авто заноситиме.
Можна заблокувати двері так, щоб вони відчинялись тільки зовні. Для цього переведіть язичок на дверях в положення Lock. Ця функція дуже потрібна, коли в автомобілі є діти і вміють розблокувати дверку.
Козирок може захищати не лише від сонця, яке світить прямо, але й від бокового. На багатьох авто одна сторона відчіпляється від фіксатора і її можна повернути вбік.
Крім того, багато автомобілів мають дзеркало виду з електрохромним покриттям. Його можна переналаштувати в спеціальний нічний режим для їзди в темну пору доби. Він потрібен для того, щоб фари машин, які їдуть ззаду, не засліплювали водія.
Раніше "Телеграф" також писав, що ще 2 автомобілі Toyota визнали небезпечними. Їхні тести підробили.