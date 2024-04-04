Renault оновила компактний кросовер, який доступний в Україні (фото)

Модель отримала більш привабливу зовнішність та оновилася всередині

Французька компанія Renault провела рестайлінг компактного кросовера Captur. Так, більш потужний побратим Clio сильно модернізований, але зберіг можливість вибору між бензиновим та гібридним двигуном. Він отримав нову комплектацію під назвою Esprit Alpine.

Про це повідомляє Motor1. Зокрема, Captur 2024 слідує останньому слову дизайну з яскравими світлодіодними денними ходовими вогнями та рестайлінговим логотипом у вигляді діаманта. Вся передня панель була перероблена, що не так часто трапляється впродовж життя автомобіля.

Позаду змін менше: задні ліхтарі зберегли форму літери "С", але тепер мають іншу графіку. Renault оновила свій значок на задніх дверях, щоб відповідати останньому фірмовому стилю, і, схоже, фальшиві вихлопні труби тепер залишилися в минулому.

Renault Captur

Renault Captur

Нова комплектація Esprit Alpine замінить стару RS Line у верхній частині модельного ряду. Покупці зможуть вибрати не менше 14 двоколірних комбінацій забарвлення та стільки ж кольорів. Найдешевший Captur 2024 випуску оснащується 17-дюймовими сталевими колесами, але як опцію можна встановити диски того ж розміру або 19-дюймові для Esprit Alpine.

Крім змін у дизайні передньої частини, змінених задніх ліхтарів та низки нових варіантів фарбування та оздоблення, Captur був найбільш помітно оновлений усередині, де якісніші матеріали, додаткова комплектація та інформаційно-розважальна система нового покоління. Центральне місце в оновленому салоні займає новий 10,4-дюймовий вертикальний сенсорний екран, в який вбудована новітня інформаційно-розважальна платформа Renault OpenR Link, що пропонує безліч нових функцій підключення та дзеркальне бездротове відображення смартфона в стандартній комплектації.

У Captur 2024 Renault прибирає всю шкіру з салону субкомпактного кросовера, а також позбавляється від хрому. Нова оббивка виготовлена з перероблених матеріалів на основі поновлюваних матеріалів, таких як коноплі.

Практичність залишається головним пріоритетом для найменшого позашляховика Renault: заднє сидіння, як і раніше, зсувається назад на 160 мм, по всьому салону розташовано 24,7 літра відсіків для зберігання, а об'єм багажника в разі піднятих сидінь становить 536 літрів.

Салон Renault Captur

Салон Renault Captur

На версію початкового рівня французька марка встановить трициліндровий 1,0-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом потужністю 90 к.с., який працюватиме в парі із шестиступінчастою механічною коробкою передач. Найбільший чотирициліндровий 1,3-літровий турбомотор потужністю 140 к.с. працює з тією ж механічною коробкою передач. Більш потужна версія 1,3-літрового двигуна розвиває 160 "коней" та передає потужність на колеса через семиступінчасту автоматичну коробку передач з подвійним зчепленням.

В якості альтернативи можна вибрати гібридну трансмісію з 1,6-літровим бензиновим двигуном з природним всмоктуванням потужністю 94 к.с. Його сумарна потужність складає 145 к.с., і він завжди запускається у суто електричному режимі. Є версія на LPG (зрідженому нафтовому газі) з трициліндровим 1,0-літровим турбомотором та шестиступінчастою механічною коробкою передач. З повними баками бензину та зрідженого газу цей Captur зі 100 к.с. може проїхати 684 милі.

Новий Renault Captur надійде у продаж у Європі наприкінці цього року. Додамо, що в Україні ця модель продається офіційно і доступна у двох комплектаціях: Zen та Intense. Renault Captur пропонується на українському ринку з бензиновим двигуном об'ємом 1.3 літри та потужністю 130 та 155 кінських сил. Щодо ціни, то цей кросовер у нас коштує від 956 700 грн. Щодо Esprit Alpine, то поки невідомо, чи надійде ця версія в Україну.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що представлено нову версію найпопулярнішого серед українців кросовера. Утім, поки показано лише "базову" версію з переднім приводом.