"Доброго ранку" чи "добрий ранок": багато хто досі задумується, як саме треба вітатися

Яку форму вітання слід використовувати при зустрічі з друзями, родичами та знайомими

Українська мова є багатогранною та мелодійною.В останні роки все більше українців послуговуються нею у щоденному вжитку. Проте не всі одразу можуть розібратися у тонкощах мови та не знають, як правильно треба вітатись.

Як правильно говорити українською мовою: "Доброго ранку" чи "добрий ранок", з'ясував "Телеграф". Усі правила вимови є на освітньому порталі.

Добрий ранок чи доброго ранку — яке вітання правильне

Традиційно в українській мові заведено вітатися: "Добрий ранок", "Добрий день", "Добрий вечір".

Деякі люди вважають, що варіанти "Доброго дня", "Доброго ранку" мають форму побажань. Тому так говорити культурніше. Але на освітньому порталі стверджується, що ця форма привітання непритаманна українській мові.

А от форми в називному відмінку наявні як у народній творчості, так і у творах письменників. Натомість форми "Доброго дня!" і "Доброго вечора!" відсутні.

В українській мові для побажання є такі вислови — "Гарного дня!", "Вдалого дня". Це усталені конструкції. Їх, зазвичай заведено говорити на прощання, а не під час зустрічі. Окрім того, форми, за допомогою яких вітаються, самі по собі є побажаннями.

В інших слов’янських мовах також використовуються форми в називному відмінку.

У статті Анатолія Жилавого "Як правильно вітатися" йдеться, що стягнені форми вітань "Добридень!" i "Добривечір!" не мають аналогів у інших слов’янських мовах.

Раніше "Телеграф" назвав список приголомшливих українських слів, які ви могли не знати. Використовуючи їх, ви зможете здивувати оточення та збільшити свій словниковий запас.

Нагадаємо, що голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак розповів в інтерв’ю "Телеграфу", чи можлива освіта в Україні на рівні західної.