Рус

Не "віруючий": як правильно говорити українською про релігійну людину

Автор
Катерина Шполянська
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Чому не можна казати "віруючий"
Чому не можна казати "віруючий". Фото freepik.com

Якими питомо українськими відповідниками можна замінити це слово

Слово "віруючий" належить до тих мовних помилок, які настільки міцно увійшли в наше щоденне мовлення, що багато хто навіть не здогадується про їхню неправильність. Це калька з російської, яких, на жаль, ще вдосталь в повсякденному мовленні.

Мовні кальки – слова чи фрази, які виникають внаслідок прямого перекладу з однієї мови на іншу, часто без урахування мовних особливостей та контексту. В українській мові такі конструкції можуть звучати неприродно і викликати плутанину.

Чому "віруючий" — це неправильно

Слово "віруючий" походить від російського "верующий" і, хоча його можна зустріти в розмовній мові, воно не є питомо українським. Воно звучить неприродно для української мови, як і подібні форми "завідуючий", "странствуючий" чи "поючий". Справа в тому, що дієприкметники на "-учий", "-ючий" не характерні для української мови. Їх дуже мало (наприклад, "працюючий", "танцюючий") і навіть ці форми рекомендовано замінювати природнішими відповідниками.

Які є правильні варіанти

Замість слова "віруючий" можна використовувати:

  • вірянин (для чоловіків),
  • вірянка (для жінок),
  • вірний/вірна,
  • правовірний/правовірна,
  • описова конструкція: "людина, яка вірує".

Дбаючи про чистоту української мови, варто уникати неприродних форм на кшталт "віруючий" та обирати питомо українські слова. Це збагатить наше мовлення та зробить його більш природним і правильним.

Раніше "Телеграф" розповідав, як сказати правильно "заставляти". Українською це звучить інакше.

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