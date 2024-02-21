Справа Пашинського: суд не став обирати запобіжний захід для екснардепа

У судовому засіданні Вищого антикорсуду оголошена перерва до 23 лютого, захист заявляє на необґрунтованості підозри

У середу, 21 лютого, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) за результатами розгляду обрання міри запобіжного заходу в рамках так званої справи "нафтопродуктів Курченка" для колишнього голови Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони Сергія Пашинського оголосив перерву в слуханні до п'ятниці, 23 лютого, повідомляє журналіст "Телеграфу".

Прокурор просив ВАКС арештувати екснардепа на 2 місяці з можливістю застави у розмірі майже 300 млн грн, уривчасто при цьому наводячи епізоди багаторічної давнини (2014-2016 рр.) стосовно вилучення з ОНПЗ та подальшого продажу нафтопродуктів младоолігарха-втікача Курченка.

Своєю чергою захист екснардепа заявив про необґрунтованість підозри, відсутність складу злочину в усіх епізодах, а так звані докази слідства є надуманими, адже "не доводять, що Пашинський був організатором схеми та очолював якусь організовану злочинну організацію".

"У судовому засіданні оголошується перерва до п'ятниці, 23 лютого", — проголосила головуюча суддя ВАКС Наталя Мовчан, призупинивши виступ захисників Пашинського в момент, коли ті пояснювали позицію щодо непричетності політика до якихось "схем" з нафтопродуктами.

Раніше перед судовим розглядом Пашинський зазначав, що справа проти нього сфальсифікована: "Цим матеріалам 10 років, а чому вони з'явилися тільки зараз?!".

Ексдепутат переконаний, що головною задачею тих, хто розпочав боротьбу із ним, є, власне, його ж арешт. Він також наголосив, що судовий процес за його участю має бути відкритий.

Як зазначив колишній парламентар, насправді ніякої справи не має, а головна ціль — його арешт.

Нагадаємо, що 12 лютого СБУ та НАБУ провели обшуки у помешканні ексдепутата. Пашинському оголосили підозру в рамках кримінального провадження, зареєстрованого багато років тому. Його підозрюють нібито у заволодінні нафтопродуктами вартістю 967 млн гривень, арештованими у справі власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК) Курченка.

Крім Пашинського, підозру оголосили ще п'ятьом учасникам, за версією слідства, "злочинної схеми".