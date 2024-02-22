Зеленский внес в Раду важнейший законопроект насчет армии

Никакие сроки в тексте проекта не указаны

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о демобилизации военных срочной службы. Его могут рассмотреть в ближайшее время.

Так, проект Закона № 11035 о внесении изменений в главу XII "Заключительные положения" Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" по срокам срочной военной службы был зарегистрирован в четверг, 22 февраля. Текст документа опубликован на сайте Верховной Рады.

Информацию об этом прокомментировал в своем Telegram-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Он отметил, что депутаты могут рассмотреть этот законопроект уже завтра.

"Наконец-то! Срочники и члены их семей – не зря мы столько за это боролись! Законопроект может быть рассмотрен уже завтра!", — написал он.

Также стоит добавить, что в тексте законопроекта указывается, что никакие сроки не указаны. Все будет решаться Указом президента. Важно учесть, что о мобилизованных по контракту речь не идет.

"Военнослужащие срочной службы, срок которых истек во время действия военного положения, и военная служба которых продлены сверх установленных сроков, увольняются с военной службы в запас в сроки, определенные Указом Президента Украины", — говорится в тексте проекта.

В случае принятия законопроекта Кабинету министров будет поручено привести свои нормативно правовые акты в соответствие и обеспечить проведение аналогичной процедуры министерствами и другими центральными органами власти.

Собеседники издания РБК-Украина в "Слуге народа" предположили, что завтра этот законопроект может быть проголосован и за основу, и в целом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ноябре 2023 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время в стране намерены провести демобилизацию военнослужащих срочной службы, срок службы которых уже истек.