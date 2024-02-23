"Баян впав на Вірменію": найкращі меми та жарти про збитий А-50У

На тлі жартів у мережі росіяни звинувачують військове командування у тому, що воно спеціально знищує армію

Після того, як стало відомо, що над Азовським морем було збито російський літак А-50У із позивним "Баян", мережа вибухнула жартами та мемами. Особливо користувачів соцмереж повеселив той момент, що чергова російська втрата припала знову на свято.

"Телеграф" зібрав реакцію українців та росіян на знищення літака, вартість якого, до речі, 350 млн доларів. У мережі жартують, що окупанти так старанно святкували день захисника вітчизни, що "порвали Баян". А хтось припустив, що "Баян порвали" на похороні "Цезаря Кунікова" (судна Чорноморського флоту, яке ЗСУ знищили 14 лютого).

До речі, навіть колишній керівник "Правого сектору" Дмитро Ярош оцінив спецоперацію ГУР та Повітряних Сил. Він подякував військовим за виконану роботу.

Українців насмішив той момент, що бойовий літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50У носив позивний на честь музичного інструменту, довкола якого і так багато жартів. Також у мережі поцікавилися, чи "вийдуть Гуслі", щоб ними вдарити по Кримському мосту. Також багато хто згадав рядок з пісні "Танцювали RNB, порвали два баяни".

Також мережа вибухнула просто смішними картинками та відео на тему "порваного баяна".

Водночас росіяни засмучені, що за останній місяць втратили вже другий літак А-50. Перший був збитий 15 січня і теж над Азовським морем. Одні пропонують українцям "заспокоїтися" і навіть готові віддати назад Авдіївку, а інші звинувачують владу. Деякі росіяни стверджують, що демілітаризація відбувається саме Росії, а не України й навіть підозрюють, що влада країни спеціально винищує армію.

Раніше Телеграф розповідав про те, що означає для РФ втрата ще одного літака А-50. Усього на озброєнні Російської Федерації було три одиниці А-50 та шість одиниць А-50У.