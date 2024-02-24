Війна — день 731: Росія та Україна обмінюються атаками на другу річницю вторгнення

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 24 лютого 2024 року, — друга річниця з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ще з вечора повітряний простір обох країн почали здригати гул і вибухи: у Краснодарському краї збили новітній російський літак А-50У, після чого Росія атакувала Україну ракетами та дронами. Але незабаром після цього безпілотники атакували одразу кілька областей РФ. Загалом упродовж дня 24 лютого є підвищена небезпека провокацій з боку ворога, попереджають військові.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 23 лютого, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

12:20 Роки вторгнення в цифрах: 6,5 млн українців залишили країну, а 3,7 млн були змушені залишити свої будинки і знайти тимчасове житло в іншій частині України. Дані ООН свідчать про смерть близько 10 000 мирних жителів, у тому числі 560 дітей. Реальна кількість жертв набагато вища, зазначають експерти.

10:00 Рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання в дев’ятиповерхівку в Дніпрі. З-під завалів дістали тіла чоловіка та жінки. Травмовано 7 людей, з яких 2 госпіталізовано до лікарні.

08:00 До Києва в день другої річниці повномасштабної війни рф проти України прибула президентка Єврокомісії

"Як ніколи, ми твердо стоїмо на боці України. Фінансово, економічно, військово, морально. Поки країна нарешті не стане вільною", — написала Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці у соцмережі "Х".

05:00 Знайшовся російський Су-34, який зник з радарів кілька годин тому. ЗМІ повідомили, що літак упав у Генічеському районі, на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

03:00 Російський Липецьк приймає вибухові подарунки. Кілька сильних вибухів та пожеж зафіксовано на території Новолипецького металургійного комбінату.

01:00 Внаслідок атак терористів по Одесі зруйновано одноповерховий жилий будинок в одному з районів міста. Одна людина загинула, одна отримала поранення.

00:00 Протягом вечора Росія заявляла про українські безпілотники у Брянській, Білгородській, Курській та Тульській області.

Російські безпілотники атакували Одесу та Київ, в Одесі приліт по житловому будинку, відомо про одного загиблого та двох постраждалих у тяжкому стані. Повідомлялося про ракети на Кропивницький та Кривий Ріг. Після запуску однієї з них на Херсонщині зник з радарів російський Су-34.

Станом на початок доби карта бойових дій у районі Авдіївки та Мар’їнки — найгарячіших точках фронту — виглядає так:

Авдіївка та Мар’їнка на карті бойових дій DeepState 24.02.2024

Про те, що відбувалося 21 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 728: окупанти продовжують активно атакувати позиції ЗСУ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках

З ситуацією в Україні за 22 лютого можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 729: галас навколо Taurus для України та спроби ворога прорватися

Інформацію за 23 лютого дивіться за посиланням: Війна — день 730: збиття новітнього А-50У в Росії та нова атака проти України