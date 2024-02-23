Війна — день 730: ворог атакує дронами і готує нові підлості до річниці вторгнення

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі п’ятниця, 23 лютого 2024 року. Це знаковий для росіян день, який ще й прямо напередодні другої річниці вторгнення Росії в Україну, — на тлі чого українців попереджають про підвищений ризик провокацій з боку ворога. Крім того, російські військові намагаються до "червоних дат" досягти більших успіхів на полі бою, тиснуть на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Україна ж на крок ближче до отримання далекобійних систем Taurus.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 23 лютого, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

18:00 Зеленський записав звернення зі Львова: "Спочатку була зустріч із Прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, потім – зустріч з американськими сенаторами – делегація на чолі з Чаком Шумером. Хороші перемовини і ще один корисний день для України".

17:00 У Дніпрі через російський удар дроном-камікадзе "Шахед" по багатоповерхівці відомо щонайменше про одного загиблого. Його тіло дістали з-під завалів.

Минулого року РФ виготовила близько 2 млн боєприпасів калібру 122 мм та 152 мм, а цього року хочуть вийти на кількість — 2,7 млн, — заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький.

16:00 Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з групою міністрів приїде на українсько-польський кордон, щоб провести переговори щодо протестів польських фермерів, які заблокували пункти пропуску.

47-а бригада "Маґура" показала бойовий виїзд танка "Абрамс" під Авдіївкою.

15:00 У період з початку повномасштабного вторгнення по жовтень 2023-го року з України на територію Білорусі вивезли щонайменше 2442 дитини, — розслідування "Радіо Свобода".

14:00 За минулу добу ворог здійснив 61 штурм по операційній зоні "Таврія", 43 з яких були на Мар'їнському напрямку. Загалом військові РФ завдали 38 авіаударів (майже всі — на Донеччині), 97 ударів дронами-камікадзе, 1102 обстріли наших позицій, втратили 503 одиниці особового складу, пів десятка окупантів були захоплені в полон. Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

США запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії за війну в Україні та смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

13:00 Євросоюз ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли 106 фізичних та 88 юридичних осіб, що мають відношення, зокрема, до військового й оборонного секторів. Ці компанії та люди беруть участь у постачанні озброєння з КНДР до РФ, депортації та переховування українських дітей.

12:00 Верховна Рада підтримала законопроєкт про звільнення строковиків зі служби. Важливим моментом є те, що документ передбачає наявність відстрочки від повторної мобілізації строком 12 місяців. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

11:00 Генштаб ЗСУ поділився свіжою статистикою щодо ліквідованих росіян на фронті:

Втрати армії РФ в Україні 23.02.2024

10:30 Вночі серйозно дісталося також Харківщині. Росіяни вдарили п'ятьма безпілотниками по селу Мокра Рокитна. Найбільше постраждало місцеве агропідприємство. Під завалами й досі можуть знаходитися телята.

9:00 У Дніпрі продовжують розбирати завали багатоповерхівки, яку цієї ночі атакували російські "шахеди". У ДСНС зазначили, що тривають пошуки іще двох зниклих людей.

08:30 Цієї ночі українським військовим вдалося знищити 23 безпілотники під час чергової атаки окупантів. Загалом же російські загарбники випустили по Україні 31 "шахед" і шість ракет різного типу.

07:00 За минулу добу на фронті зафіксоване різке збільшення кількості бойових зіткнень із ворогом — аж 101, повідомляє Генштаб ЗСУ. Найзапекліші бої наразі ведуться на Мар'їнському напрямку (43).

06:30 Ранку! Зібрали для вас кілька новин, котрі ви могли проспати:

цієї ночі окупанти "кошмарили" Україну в кілька хвиль — запускали як безпілотники, так і ракети різних типів;

наразі відомо про влучання у цивільне підприємство в Одесі та багатоповерхівку в Дніпрі. Разом на обидва міста поки відомо про трьох загиблих та вісьмох постраждалих;

кількість загиблих військових в ЗСУ у п'ять разів менша, аніж у російській армії. Такі дані прозвучали від президента України Володимира Зеленського під час інтерв'ю телеканалу FOX;

Україна та МВФ домовилися про надання чергового траншу у розмірі близько 900 млн доларів. Угоду має ще затвердити керівництво Фонду;

президент США Джо Байден зустрівся із вдовою російського опозиціонера Олексія Навального Юлією та його дочкою Дашею. На зустрічі політик анонсував нові санкції проти Володимира Путіна.

05:00 У Дніпрі відомо про вісім травмованих. В Одесі кількість постраждалих та загиблих – без змін.

03:00 Внаслідок ударів терористів по Дніпру та Одесі є жертви та руйнування. В Дніпрі безпілотник влучив у багатоповерхівку, в Одесі у будівлі підприємства загинула одна людина.

01:00 Безпілотники терористів все ще фіксуються на околицях Дніпра. Нова група БПЛА летить через Запорізьку область, також фіксуються ворожі безпілотники на Полтавщині.

00:00 Росія запустила дві ракети з акваторії Чорного моря, одна з них упала у море. В Одесі пожежа через "Шахед". Атака дронів продовжується. Карта повітряних тривог на початок доби виглядає так:

Найнапруженіша ситуація на фронті в районі Авдіївки та Мар’їнки.

Авдіївка та Мар’їнка на карті бойових дій на початок доби 23.02.2024

Інформацію за 20 лютого дивіться за посиланням: Війна — день 727: росіяни продовжують штурми біля Авдіївки та стягують сили на півдні

Про те, що відбувалося 21 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 728: окупанти продовжують активно атакувати позиції ЗСУ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках

З ситуацією в Україні за 22 лютого можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 729: галас навколо Taurus для України та спроби ворога прорватися