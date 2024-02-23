Рус

Війна — день 730: ворог атакує дронами і готує нові підлості до річниці вторгнення

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1672
Настав новий день спротиву російським окупантам Новина оновлена 23 лютого 2024, 18:18
Настав новий день спротиву російським окупантам. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі п’ятниця, 23 лютого 2024 року. Це знаковий для росіян день, який ще й прямо напередодні другої річниці вторгнення Росії в Україну, — на тлі чого українців попереджають про підвищений ризик провокацій з боку ворога. Крім того, російські військові намагаються до "червоних дат" досягти більших успіхів на полі бою, тиснуть на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Україна ж на крок ближче до отримання далекобійних систем Taurus.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 23 лютого, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

18:00 Зеленський записав звернення зі Львова: "Спочатку була зустріч із Прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, потім – зустріч з американськими сенаторами – делегація на чолі з Чаком Шумером. Хороші перемовини і ще один корисний день для України".

17:00 У Дніпрі через російський удар дроном-камікадзе "Шахед" по багатоповерхівці відомо щонайменше про одного загиблого. Його тіло дістали з-під завалів.

Минулого року РФ виготовила близько 2 млн боєприпасів калібру 122 мм та 152 мм, а цього року хочуть вийти на кількість — 2,7 млн, — заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький.

16:00 Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з групою міністрів приїде на українсько-польський кордон, щоб провести переговори щодо протестів польських фермерів, які заблокували пункти пропуску.

47-а бригада "Маґура" показала бойовий виїзд танка "Абрамс" під Авдіївкою.

15:00 У період з початку повномасштабного вторгнення по жовтень 2023-го року з України на територію Білорусі вивезли щонайменше 2442 дитини, — розслідування "Радіо Свобода".

14:00 За минулу добу ворог здійснив 61 штурм по операційній зоні "Таврія", 43 з яких були на Мар'їнському напрямку. Загалом військові РФ завдали 38 авіаударів (майже всі — на Донеччині), 97 ударів дронами-камікадзе, 1102 обстріли наших позицій, втратили 503 одиниці особового складу, пів десятка окупантів були захоплені в полон. Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

США запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії за війну в Україні та смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

13:00 Євросоюз ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли 106 фізичних та 88 юридичних осіб, що мають відношення, зокрема, до військового й оборонного секторів. Ці компанії та люди беруть участь у постачанні озброєння з КНДР до РФ, депортації та переховування українських дітей.

12:00 Верховна Рада підтримала законопроєкт про звільнення строковиків зі служби. Важливим моментом є те, що документ передбачає наявність відстрочки від повторної мобілізації строком 12 місяців. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

11:00 Генштаб ЗСУ поділився свіжою статистикою щодо ліквідованих росіян на фронті:

Втрати армії РФ в Україні 23.02.2024
Втрати армії РФ в Україні 23.02.2024

10:30 Вночі серйозно дісталося також Харківщині. Росіяни вдарили п'ятьма безпілотниками по селу Мокра Рокитна. Найбільше постраждало місцеве агропідприємство. Під завалами й досі можуть знаходитися телята.

9:00 У Дніпрі продовжують розбирати завали багатоповерхівки, яку цієї ночі атакували російські "шахеди". У ДСНС зазначили, що тривають пошуки іще двох зниклих людей.

08:30 Цієї ночі українським військовим вдалося знищити 23 безпілотники під час чергової атаки окупантів. Загалом же російські загарбники випустили по Україні 31 "шахед" і шість ракет різного типу.

07:00 За минулу добу на фронті зафіксоване різке збільшення кількості бойових зіткнень із ворогом — аж 101, повідомляє Генштаб ЗСУ. Найзапекліші бої наразі ведуться на Мар'їнському напрямку (43).

06:30 Ранку! Зібрали для вас кілька новин, котрі ви могли проспати:

  • цієї ночі окупанти "кошмарили" Україну в кілька хвиль — запускали як безпілотники, так і ракети різних типів;
  • наразі відомо про влучання у цивільне підприємство в Одесі та багатоповерхівку в Дніпрі. Разом на обидва міста поки відомо про трьох загиблих та вісьмох постраждалих;
  • кількість загиблих військових в ЗСУ у п'ять разів менша, аніж у російській армії. Такі дані прозвучали від президента України Володимира Зеленського під час інтерв'ю телеканалу FOX;
  • Україна та МВФ домовилися про надання чергового траншу у розмірі близько 900 млн доларів. Угоду має ще затвердити керівництво Фонду;
  • президент США Джо Байден зустрівся із вдовою російського опозиціонера Олексія Навального Юлією та його дочкою Дашею. На зустрічі політик анонсував нові санкції проти Володимира Путіна.

05:00 У Дніпрі відомо про вісім травмованих. В Одесі кількість постраждалих та загиблих – без змін.

03:00 Внаслідок ударів терористів по Дніпру та Одесі є жертви та руйнування. В Дніпрі безпілотник влучив у багатоповерхівку, в Одесі у будівлі підприємства загинула одна людина.

01:00 Безпілотники терористів все ще фіксуються на околицях Дніпра. Нова група БПЛА летить через Запорізьку область, також фіксуються ворожі безпілотники на Полтавщині.

00:00 Росія запустила дві ракети з акваторії Чорного моря, одна з них упала у море. В Одесі пожежа через "Шахед". Атака дронів продовжується. Карта повітряних тривог на початок доби виглядає так:

Найнапруженіша ситуація на фронті в районі Авдіївки та Мар’їнки.

Авдіївка та Мар’їнка на карті бойових дій на початок доби 23.02.2024
Авдіївка та Мар’їнка на карті бойових дій на початок доби 23.02.2024

Інформацію за 20 лютого дивіться за посиланням: Війна — день 727: росіяни продовжують штурми біля Авдіївки та стягують сили на півдні

Про те, що відбувалося 21 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 728: окупанти продовжують активно атакувати позиції ЗСУ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках

З ситуацією в Україні за 22 лютого можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 729: галас навколо Taurus для України та спроби ворога прорватися