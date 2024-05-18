У Міноборони запустили новий сервіс: як користуватись електронною чергою до ТЦК

Тестування вже розпочато у найбільших містах України

З 18 травня у Міноборони запустили новий сервіс, а саме електронну чергу до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Попередній запис вже можливий до 19 відділень ТЦК.

Про це йдеться на каналі Міноборони. Зазначається, що тестування вже проходить в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького.

Ця електронна черга покликана зменшити фізичні черги до ТЦК, та зробити процес оновлення військово-облікових даних більш організованим.

Як записатись до е-черги?

1. Виберіть ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації.

2. Введіть ваші персональні дані для запису.

3. Підтвердіть ваш номер телефону.

4. Отримайте повідомлення з датою та часом вашого візиту.

Зауважимо, що повний перелік доступних наразі ТЦК та СП доступний за посиланням.

Нагадаємо, що з 18 травня також почав працювати е-кабінет "Ререзв+". З його допомогою можна дистанційно уточнити облікові дані у територіальному центрі комплектування (ТЦК).

Раніше "Телеграф" писав про все, що потрібно знати військовозобов'язаним про мобілізацію з 18 травня.