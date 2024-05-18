Берінчик — Наваррете: букмекери назвали фаворита чемпіонського бою

Фахівці не вірять у успіх українця

У суботу, 18 травня, у Сан-Дієго (штат Каліфорнія, США) відбудеться чемпіонський бій у легкій вазі Денис Берінчик (18-0, 9 КО) — Еммануель Наваррете (38-1-1, 31 КО). Переможець протистояння може вийти на об’єднавчий поєдинок проти Василя Ломаченка.

На думку букмекерів, український боксер є аутсайдером поєдинку. Про це повідомляє favbet.

На успіх Дениса аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 4,40. Водночас успіх мексиканця імовірніший — 1,30, шанси на нічию вкрай малі — 19,00. Додамо, що букмекери вважають найімовірнішим результатом поєдинку перемогу Еммануеля рішенням суддів (2,45).

Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися пряму трансляцію бою Берінчик — Наваррете. Поєдинок буде доступним для перегляду в Україні на платній основі.

Нагадаємо, у минулому бою Берінчик переміг шведа Ентоні Їгіта на вечорі боксу Усик — Дюбуа. До цього Денис розібрався з французом Іваном Менді. Українець ще не бився за основний пояс, на відміну від суперника. Наваррете є чемпіоном світу у трьох вагових категоріях, проте мексиканець лише дебютує у легкій вазі.