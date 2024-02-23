Україна була під атакою ракет та "Шахедів": в Одесі приліт, дрони летіли на Київ
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"Телеграф" стежить за ситуацією
Вечір п’ятниці, 23 лютого, не став спокійним ні для Росії, ні для України. Після збиття у Краснодарському краї Росії військового літака А-50У у багатьох областях України залунали сирени повітряної тривоги. "Телеграф" стежив за ситуацією.
23:41 Відбій повітряної тривоги в Київській області.
23:22 БпЛА в Макарівському районі Київської області, курс північно-західний. БпЛА в північній частині Київщини (Прип'ять), постійно змінює курс.
22:50 Попередньо після запуску ракети на Кропивницький також припинив існування носій ракети Су-34 в межах Херсонщини, пишуть моніторингові канали.
22:44 БпЛА в районі Василькова Київської області та в північній частині Київського водосховища, курс північно-західний.
22:33 Херсонська, Миколаївська, Кіровоградська області — знову загроза застосування балістичного озброєння.
22:28 Одеса: Внаслідок ворожого обстрілу виникло руйнування з послідуючим загорянням житлового будинку в Одесі. Наразі відомо про двох постраждалих. Поранені у важкому стані доставлені до лікарні.
22:25 Відбій загрози застосування балістичного озброєння. Актуальна карта тривог:
22:16 Ще одна ракета в напрямку Кривого Рогу.
22:12 Ракета в напрямку Кропивницького.
22:04 В Одесі другу ніч поспіль пожежа через атаку "Шахедів".
22:01 БпЛА "Shahed" в Кіровоградській області, кусом на Кропивницький. БпЛА в Миронівському районі Київської області, курс північно-західний (Обухів). БпЛА у Броварському районі Київської області.
21:50 Для східних областей тривога у зв’язку із загрозою застосування балістичної зброї, у той час як у решті областей тривога через "Шахеди".
Раніше Повітряні сили попереджали про відразу кілька груп дронів різного типу в Кіровоградській, Черкаській та Одеській областях.
Як повідомляв "Телеграф", раніше Повітряні сили спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони України провели успішну спецоперацію зі збиття важливого військового літака Росії А-50У.