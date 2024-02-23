Україна була під атакою ракет та "Шахедів": в Одесі приліт, дрони летіли на Київ

"Телеграф" стежить за ситуацією

Вечір п’ятниці, 23 лютого, не став спокійним ні для Росії, ні для України. Після збиття у Краснодарському краї Росії військового літака А-50У у багатьох областях України залунали сирени повітряної тривоги. "Телеграф" стежив за ситуацією.

23:41 Відбій повітряної тривоги в Київській області.

23:22 БпЛА в Макарівському районі Київської області, курс північно-західний. БпЛА в північній частині Київщини (Прип'ять), постійно змінює курс.

22:50 Попередньо після запуску ракети на Кропивницький також припинив існування носій ракети Су-34 в межах Херсонщини, пишуть моніторингові канали.

22:44 БпЛА в районі Василькова Київської області та в північній частині Київського водосховища, курс північно-західний.

22:33 Херсонська, Миколаївська, Кіровоградська області — знову загроза застосування балістичного озброєння.

22:28 Одеса: Внаслідок ворожого обстрілу виникло руйнування з послідуючим загорянням житлового будинку в Одесі. Наразі відомо про двох постраждалих. Поранені у важкому стані доставлені до лікарні.

Так виглядає місце прильоту в Одесі 23.02.2024

22:25 Відбій загрози застосування балістичного озброєння. Актуальна карта тривог:

22:16 Ще одна ракета в напрямку Кривого Рогу.

22:12 Ракета в напрямку Кропивницького.

22:04 В Одесі другу ніч поспіль пожежа через атаку "Шахедів".

22:01 БпЛА "Shahed" в Кіровоградській області, кусом на Кропивницький. БпЛА в Миронівському районі Київської області, курс північно-західний (Обухів). БпЛА у Броварському районі Київської області.

21:50 Для східних областей тривога у зв’язку із загрозою застосування балістичної зброї, у той час як у решті областей тривога через "Шахеди".

Раніше Повітряні сили попереджали про відразу кілька груп дронів різного типу в Кіровоградській, Черкаській та Одеській областях.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Повітряні сили спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони України провели успішну спецоперацію зі збиття важливого військового літака Росії А-50У.