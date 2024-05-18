Чи потрібно заброньованим чоловікам проходити ВЛК: озвучено нюанс нового закону про мобілізацію

Нові правила вже набули чинності

В Україні з 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, через який багатьом військовозобов’язаним доведеться повторно пройти медкомісію. Це стосуватиметься і заброньованих працівників.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна. Зазначається, що це стосується заброньованих військовозобов’язаних, які не проходили ВЛК в останні п’ять років.

У Міноборони зазначають, що у будь-якому випадку вони можуть пройти його лише після отримання відповідного напрямку від територіального центру комплектації (ТЦК та СП).

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада 11 квітня ухвалила новий закон про мобілізацію, тим самим запустивши старт не лише кампанії з мобілізації, а й змінивши правила військового обліку в Україні. Вже у суботу, 18 травня, ці правила розпочали роботу.

Тепер протягом двох місяців усі українські чоловіки мають з’явитися до ТЦК. На це їм дали термін 60 днів.

Якщо цього не зробити, то їм можуть загрожувати штрафи у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що зміниться для українських чоловіків з 18 травня та які головні зміни у процесі мобілізації відбулися в українському законодавстві.