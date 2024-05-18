Перші години закону про мобілізацію: як столичні військкомати та ЦНАПи впоралися з натовпами та чи були вони взагалі
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Подекуди ажіотаж тримається з самого ранку
Обговорюваний протягом тривалого часу закон про мобілізацію офіційно набрав чинності 18 травня, в суботу. Проте, ще до фактичної дати люди масово кинулися оновлювати персональні дані, створюючи неабиякі черги. Серед натовпу були присутні навіть жінки, які підтримували своїх чоловіків.
"Телеграф" вирішив перевірити обстановку біля військкоматів у перші години дії нового закону.
Сьогодні біля деяких районних ТЦК також було, м'яко кажучи, людно. Так, черги під ТЦК у Деснянському районі столиці зранку 18 травня виглядали так.
Як кажуть самі чоловіки, у суботу деякі кабінети не працюють. А найбільші черги, мабуть, будуть з понеділка.
Так, у Святошинському районі місцевий ТЦК сьогодні зачинений, хоча навіть до того як Кабмін вніс до Ради законопроєкт про мобілізацію, тут стабільно зберігалися великі черги.
Оскільки на допомогу військовим прийшли столичні ЦНАПи, де також можна оновити свої облікові дані, черги сьогодні спостерігалися й там. На цей момент до системи під'єднано вже понад 300 операторів.
Хоча ажіотаж тримається з самого ранку, атмосфера в чергах цілком спокійна. Більшість чоловіків прийшли цілком свідомо, адже того вимагає/вимагатиме закон. Хтось завітав саме до ЦНАПу, бо в ТЦК були ще більші черги, а хтось, бо найближчі до них військкомати сьогодні не працюють.
В іншому ТЦК у Святошинському районі — сьогодні робочий день. Але черг немає.
Як говорять працівники ТЦК в розмові з "Телеграфом", зазвичай тут більш людно, тому нема чого боятися.
Як розповідав "Телеграф" раніше, зміни у військовому обліку стосуватимуться не лише чоловіків, а й деяких категорій жінок.