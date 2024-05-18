Перші години закону про мобілізацію: як столичні військкомати та ЦНАПи впоралися з натовпами та чи були вони взагалі

Подекуди ажіотаж тримається з самого ранку

Обговорюваний протягом тривалого часу закон про мобілізацію офіційно набрав чинності 18 травня, в суботу. Проте, ще до фактичної дати люди масово кинулися оновлювати персональні дані, створюючи неабиякі черги. Серед натовпу були присутні навіть жінки, які підтримували своїх чоловіків.

"Телеграф" вирішив перевірити обстановку біля військкоматів у перші години дії нового закону.

Сьогодні біля деяких районних ТЦК також було, м'яко кажучи, людно. Так, черги під ТЦК у Деснянському районі столиці зранку 18 травня виглядали так.

Черги з людей мобілізаційного віку

Як кажуть самі чоловіки, у суботу деякі кабінети не працюють. А найбільші черги, мабуть, будуть з понеділка.

Так, у Святошинському районі місцевий ТЦК сьогодні зачинений, хоча навіть до того як Кабмін вніс до Ради законопроєкт про мобілізацію, тут стабільно зберігалися великі черги.

Ранішні фото з Google Maps за період повномасштабної війни

Оскільки на допомогу військовим прийшли столичні ЦНАПи, де також можна оновити свої облікові дані, черги сьогодні спостерігалися й там. На цей момент до системи під'єднано вже понад 300 операторів.

Святошинський ЦНАП 18 травня 2024 року

Хоча ажіотаж тримається з самого ранку, атмосфера в чергах цілком спокійна. Більшість чоловіків прийшли цілком свідомо, адже того вимагає/вимагатиме закон. Хтось завітав саме до ЦНАПу, бо в ТЦК були ще більші черги, а хтось, бо найближчі до них військкомати сьогодні не працюють.

В іншому ТЦК у Святошинському районі — сьогодні робочий день. Але черг немає.

Як говорять працівники ТЦК в розмові з "Телеграфом", зазвичай тут більш людно, тому нема чого боятися.

Як розповідав "Телеграф" раніше, зміни у військовому обліку стосуватимуться не лише чоловіків, а й деяких категорій жінок.