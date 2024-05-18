Для чого деякі водії перевертають кермо на 180 градусів на парковці: цей прийом збереже нерви

Цей простий спосіб убереже вас від нервів

Проходячи стоянкою чи парковкою, ви, мабуть, помічали, що деякі автомобілі паркують з вивернутими колесами. Спочатку можна подумати, що це водії забувають або лінуються вирівняти колеса.

Але насправді ця дія має певну мету. І вона не пов’язана з діями евакуатора. "Телеграф" вирішив розповісти, чому водії так роблять.

Для чого повертати кермо на 180 градусів

Перевертаючи кермо на 180 градусів на парковці, водії знижують ризик пошкодження свого авто. Цей прийом, хоча і здається на перший погляд незвичайним, має свої практичні переваги. Коли колеса повернуті, вони виступають за межі кузова автомобіля. Тобто, у випадку, якщо інше авто зачепить вашу машину, воно скоріш за все вдариться об гумову покришку, а не об кузов. Це допомагає уникнути подряпин та вм’ятин на вашій машині.

Цей спосіб особливо корисний на тісних паркувальних майданчиках, де простір обмежений і велика ймовірність випадкових зіткнень. Також це може бути корисно в умовах поганої видимості або на нічних стоянках, де інші водії можуть не помітити інші авто.

Досвідчені водії знають, що будь-яка дрібниця може зберегти нерви і кошти на ремонт. Тому варто взяти на озброєння цей простий і ефективний прийом.

Раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі дорожник оригінально помстився водію, який паркував авто на тротуарі під час ремонту. З дорожниками краще не жартувати.