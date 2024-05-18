Комунальні тарифи на газ: чи зміниться вартість блакитного палива у червні

Вартість 1 кубометру залежить від постачальника

Попри зростання комунального тарифу на світло з 1 червня, ціна газу залишиться незмінною. Адже з травня постачальники блакитного палива вирішили продовжити чинні ціни.

Зокрема, у "Нафтогазі" 1 кубометр коштуватиме 7,96 грн. Про це пише "ГазПравда".

Загалом вартість 1 кубометра блакитного палива коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн, залежно від постачальника. Тобто вже два сезони поспіль вартість газу для населення не зростає.

Зазначається, що газопостачальні компанії не змінили свої річні пропозиції. Вищевказані тарифи повинні діяти до кінця квітня 2025 року. Водночас два невеликі постачальники (Еру Людям і Галнафтогаз) на своїх сайтах як кінцеву дату дії річної ціни вказали серпень 2024 року.

Зауважимо, що Газопостачальна компанія "Нафтогаз Україна" встановила ціну 7,96 гривні за кубометр. Її послугами користуються 98% українців.

Раніше "Телеграф" писав, що українців попередили про зростання тарифів на вивіз сміття.