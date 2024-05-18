Дату отримання пенсії в Україні можна змінити, але є нюанс

Виплачують пенсії за певним графіком

Пенсійні виплати в Україні отримують з 4 по 25 число кожного місяця. Дата виплати визначається за певним графіком і визначається залежно від декількох факторів.

Про це пише видання "На пенсії". Змінити її можна теоретично, на практиці ж це може бути проблематично.

При цьому графік виплати пенсії через підприємства поштового зв’язку встановлюється з урахуванням територіальних ділянок. Своєю чергою дата отримання пенсії через установи банків визначається відповідно до графіка перерахування коштів до банку з урахуванням рівномірного розподілу пенсійних коштів. Зарахування коштів банками на поточні рахунки пенсіонерів здійснюється не пізніше наступного робочого дня після їх надходження від органів Пенсійного фонду.

"За таких обставин в Пенсійному фонді дуже рідко йдуть назустріч і переглядають дату виплати пенсії на прохання пенсіонера. Звісно, якщо мова не йде про пріоритетні категорії, зазначені нижче", – зазначив експерт.

Хто отримує пенсію першим

Першим нараховують пенсії певні категорії громадян, серед яких:

особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасники бойових дій;

громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

члени сімей загиблих.

Після них нараховуються звичайні пенсії по інвалідності та за віком для непрацюючих пенсіонерів. Останніми отримують виплати пенсіонери, які працюють.

Раніше "Телеграф" писав, що у червні 2024 року деякі пенсіонери в Україні отримають підвищені пенсії. Це відбудеться після перерахунку, тобто у перший місяць літа людям прийдуть пенсійні виплати та компенсація за попередні місяці (квітень та травень).