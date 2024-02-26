Війна — день 733: окупанти просуваються на Авдіївському напрямку та обстрілюють мирні міста

Оперативно про головне за добу

Російське вторгнення в Україну продовжується, а бої, як і раніше, точаться по всій лінії фронту. Найбільш активно росіяни атакують на сході країни, намагаючись скористатися імпульсом після виходу ЗСУ з Авдіївки. Втім, на думку української влади, незабаром загарбникам доведеться відійти на перегрупування, щоб до кінця весни чи влітку провести ще одну спробу масштабного наступу. Водночас українські спецслужби кажуть, що 2024-й буде дуже "цікавим" і обіцяють окупантам багато "сюрпризів" як на суші, так і в морі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 26 лютого, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

05:00 Повітряних тривог немає, в українському небі все спокійно.

03:00 Кілька російських безпілотників намагалися прорватися через Харківську область, але були знищені. Станом на зараз безпілотників у небі вже немає.

01:00 Російських безпілотників у небі не фіксується. Для південних та східних областей оголошували ракетну тривогу.

00:00 Внаслідок російського обстрілу Дніпра було пошкоджено 10 приватних будинків та кілька автомобілів. Двоє чоловіків та дві жінки отримали поранення.

Інформацію за 23 лютого дивіться за посиланням: Війна — день 730: збиття новітнього А-50У в Росії та нова атака проти України

Про те, що відбувалося 24 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 731: Росія та Україна обмінюються атаками на другу річницю вторгнення

Із ситуацією в Україні за 25 лютого можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 732: окупанти штурмують під Мар’їнкою, але зазнають серйозних втрат