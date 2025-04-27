Мешканка Бердянська показала, як зараз виглядає курорт в окупації - видовище не з легких

Вулиці порожні, людей майже немає

Бердянськ у Запорізькій області окупований з 27 лютого 2022 року. Колись це було одне з найулюбленіших міст для відпочинку, а зараз примара, яка оповита болем, заповнена російськими військами та жителями Росії. Люди, які перебувають у місті записали відео про те, що "Бердянськ оживає", натомість українці так не вважають.

Відповідне відео, де жінка показала, як виглядає парк атракціонів поширюють у телеграм-каналах. Вона радісно розповідає, що покатається на машинках, а діти стрибають на батутах.

При цьому вона сказала, що не працює колесо огляду. І на кадрах видно, що людей майже немає.

Українці написали під відео свою думку. Загалом люди писали образливі слова.

Українці пишуть, що через Росію не можуть потрапити на відпочинок 4 рік поспіль, адже Росія окупувала місто відразу після початку повномасштабного вторгнення.

Люди також зазначили і те, що знімати на відео це добре, адже потім таких можна відправити на розмінування.

Що відомо про Бердянськ

Бердянськ — місто на південному сході України, розташоване на північному узбережжі Азовського моря в Запорізькій області. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році населення Бердянська становило приблизно 110-115 тисяч жителів. Після окупації багато місцевих жителів виїхали з міста.

Бердянськ

До окупації Бердянськ був популярним курортним містом. Щорічно місто відвідували близько 500-600 тисяч туристів, особливо влітку. Курортний сезон зазвичай тривав з травня по вересень.

Як виглядали пляжі в Бердянську до повномасштабної війни

На пляжах Бердянська ніде яблуку було впасти до великої війни

Ситуація у Бердянську під час окупації

Після російської окупації у 2022 році більшість баз відпочинку та санаторіїв міста були перетворені на місця дислокації російських військових. У цих об'єктах зберігається зброя та важка військова техніка. Колись туди приїздили українські зірки та давали великі концерти, а зараз туди потрапляють лише пропагандисти та жителі Донецька і Луганська, як от до прикладу, у серпні 2024 року у Бердянську була "королева ДНР". Вона ображала жінок і називала їх дурепами.

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