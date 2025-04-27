"Ця істота привертає до себе увагу": відома дитяча письменниця принизила хлопчика з аутизмом на "Книжковій країні"

Вороніна на зв'язок не виходить – обрала варіант проігнорувати звернення, як і обурення людей

В Києві дитяча письменниця Леся Вороніна (Олена Вороніна), авторка "Таємного товариства боягузів", втрапила у скандал під час презентації дитячих книжок "Книжкова країна". Вона принизила 12-річного Тимофія Кравченка, який має аутизм та прийшов на презентацію разом із класом, заявивши на адресу хлопчика, що "це істота, яка привертає до себе увагу".

Про це написала мати Тимофія, Вікторія Кравченко. За її словами, Тимофій разом із класом зі школи "Скарб" поїхав на презентацію, щоб поспілкуватися з авторами та придбати нові книги для читання.

"На заході разом з ними була присутня авторка дитячих книжок Леся Воронина. Під час спілкування дуже прикро вразила її реакція на Тимофія, який є дитиною з аутизмом. Тимофій разом з іншими дітьми пішов на зустріч, щоб задавати питання, слухати авторів, бути частиною події. На жаль, у залі пролунала її репліка: "істота, яка привертає до себе увагу". Однокласники не залишили це поза увагою – підтримали Тимофія, висловили, що такі слова є образливими й неприпустимими. Класний керівник спробувала згладили ситуацію, намагавшись пояснити, що він дитина з аутизмом і є особливості спілкування. На що Леся Вороніна відповіла, що це і так зрозуміло", – сказано у дописі.

Вікторія Кравченко додала, що безпосередньо школа намагалася зв'язатися із Вороніною через соціальні мережі. Але та обрала варіант проігнорувати звернення, як проігнорувала обурення під час скандалу.

"Я не розумію, чому в сучасному світі доросла людина вважає нормою поведінку булінгу. Який приклад подає Леся Воронина для нового покоління, яке є, до речі, більш людяними та уважними до оточуючих", – резюмувала вона.

Оксана Андреєва, директор "Скарбу", також прокоментувала цей інцидент, зазначивши, що таких подій взагалі не повинно траплятися, особливо від людей, яки створюють книжки для дітей. Також вона порадила письменниці вибачитися, поки це ще можливо.

"Я щиро прошу пані Лесю Вороніну, якщо цей допис до вас дійде, вибачитися перед нашими учнями, перед усіма дітьми, які вас почули. Бо це було боляче. Бо це був булінг. І це не має права повторитися", – додала вона.

Раніше "Телеграф" писав, що вчителька та учениця побились прямо в школі Києва. Також ми писали, що у школі №237 міста Київ міг статись прикрий інцидент. За інформацією матері постраждалого учня, її сина нібито піддали фізичному насильству, йому одягали пакет на голову та били по голові.