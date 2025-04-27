Усик — Дюбуа 2: названо офіційну дату реваншу

Великий бій пройде в середині літа

У неділю, 27 квітня, стало офіційно відомо, що чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) проведе свій наступний бій 19 липня. Суперником українця стане володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO).

Про це повідомляє промоутерська компанія Queensberry Promotions, яка представляє Дюбуа. На кону поєдинку стоятимуть усі основні пояси у надважкій вазі.

"Незакінчені справи повинні бути улагоджені, і немає більшої нагороди ... Корона абсолютного чемпіона в гевівейті", — йдеться у повідомленні під постером.

Додамо, якщо Усик переможе, то стане дворазовим абсолютним чемпіоном світу. За інформацією джерела, офіційним транслятором поєдинку у всьому світі стане сервіс DAZN. Бій пройде у Лондоні на знаменитій арені "Вемблі".

Нагадаємо, Усик і Дюбуа вже билися на рингу. Тоді титульний поєдинок завершився скандальною перемогою українця. Річ у тім, що Кіт побував у тривалому нокдауні після удару нижче поясу. Однак у команді британця вважають, що удар було завдано за правилами боксу і суддя мав розпочати відлік.