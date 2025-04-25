Чемпіонат України з футболу, 26-й тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
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У цьому турі відбудеться українське Класичне дербі
У п’ятницю, 25 квітня, матчем "Інгулець" — "Олександрія" стартує 26-й тур Української прем’єр-ліги (УПЛ). Минулого туру "Олександрія" обіграла "Ворсклу" (1:3) і наблизилася до "срібла" у першості України.
"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 26-го туру чемпіонату України з футболу. Додамо, що у прямому етері в Україні всі ігри транслює "УПЛ ТБ". У центральній зустрічі туру зіграють "Динамо" та "Шахтар".
Розклад, результати та відеоогляди матчів 26-го туру чемпіонату України з футболу (оновлюється)
П’ятниця, 25 квітня
15:30. "Інгулець" – "Олександрія"
18:00. "Зоря" – "Лівий Берег"
Субота, 26 квітня
13:00. "Чорноморець" – "Рух"
15:30. ЛНЗ – "Кривбас"
18:00. "Оболонь" – "Карпати"
Неділя, 27 квітня
13:00. "Ворскла" – "Верес"
15:30. "Колос" – "Полісся"
18:00. "Шахтар" – "Динамо"
Зазначимо, "Динамо" напередодні пробилося у фінал Кубка України-2025, вибивши з турніру першолігову "Буковину" (4:1). У вирішальній грі, яка відбудеться у середині травня у Житомирі, Біло-сині зіграють із "Шахтарем". Донеччани напередодні у 1/2 фіналу КУ обіграли "Полісся" (1:0).