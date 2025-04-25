Чемпіонат України з футболу, 26-й тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

У цьому турі відбудеться українське Класичне дербі

У п’ятницю, 25 квітня, матчем "Інгулець" — "Олександрія" стартує 26-й тур Української прем’єр-ліги (УПЛ). Минулого туру "Олександрія" обіграла "Ворсклу" (1:3) і наблизилася до "срібла" у першості України.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 26-го туру чемпіонату України з футболу. Додамо, що у прямому етері в Україні всі ігри транслює "УПЛ ТБ". У центральній зустрічі туру зіграють "Динамо" та "Шахтар".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 26-го туру чемпіонату України з футболу (оновлюється)

П’ятниця, 25 квітня

15:30. "Інгулець" – "Олександрія"

18:00. "Зоря" – "Лівий Берег"

Субота, 26 квітня

13:00. "Чорноморець" – "Рух"

15:30. ЛНЗ – "Кривбас"

18:00. "Оболонь" – "Карпати"

Неділя, 27 квітня

13:00. "Ворскла" – "Верес"

15:30. "Колос" – "Полісся"

18:00. "Шахтар" – "Динамо"

Турнірне становище команд після 25 туру УПЛ

Зазначимо, "Динамо" напередодні пробилося у фінал Кубка України-2025, вибивши з турніру першолігову "Буковину" (4:1). У вирішальній грі, яка відбудеться у середині травня у Житомирі, Біло-сині зіграють із "Шахтарем". Донеччани напередодні у 1/2 фіналу КУ обіграли "Полісся" (1:0).