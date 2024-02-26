Як обмежено придатному до служби відмовитись від виконання бойового завдання: пояснення адвоката

Неправильні дії можуть призвести до кримінальної відповідальності

Людина, яка обмежено придатна до служби, має подати рапорт командиру, якщо не може виконати бойове завдання. Якщо вона цього не зробить і відмовиться виконувати наказ, то її дії кваліфікують як непокору та можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

У письмовому рапорті військовослужбовець має пояснити, чому він не може виконувати бойове завдання. Об’єктивними причинами можуть бути певні хвороби, розповіла адвокатка Світлана Ярошенко в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

"Є чіткий перелік захворювань, які визначають ступінь придатності людини до служби у мирний та воєнний час на певних посадах. І якщо людина не придатна саме до служби у Десантно-штурмових військах, то може бути цілком придатною до служби в інших родах військ. Тут ідеться не лише про здоров’я, а й про професійний рівень, рівень підготовленості до виконання завдання, на яке відправляють військовослужбовця", ― пояснює адвокатка.

Саме тому не варто вважати, що обмежено придатні зовсім не можуть бути корисними для армії. Їх направлять на виконання завдань, які будуть у їхній компетенції. Проте якщо військовий не виконає наказ та не подасть письмовий рапорт, то його чекають неприємні наслідки.

"Якщо виконанню наказу перешкоджають об’єктивні обставини, то боєць має повідомити про це письмовим рапортом, пояснивши, чому не може виконати наказ. Військового не перевели до іншого виду військ чи не захотіли, це одна справа. Але невиконання наказу без подачі рапорту і без пояснень тягне за собою кримінальну відповідальність. Це може кваліфікуватися як непокора або невиконання наказу", ― сказала Ярошенко.

Читайте повне інтерв’ю в матеріалі "Телеграфу": "Як поранена ліва нога стає правою. Юристка пояснила, чому боєць має стежити за оформленням медичних документів".

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть вручити повістку під час відпустки. Про це йдеться у законі про військову службу.