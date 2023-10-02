Визнають непридатним: із якими інфекційними хворобами та пухлинами не мобілізують

Не всі стани онкології гарантують зняття з обліку

В Україні можуть мобілізовувати хворих із різними проблемами зі здоров'ям під час дії воєнного стану. Багато в чому це залежить від хвороби та стану її лікування. Однак є захворювання, з якими не тільки не мобілізовують, а й знімають з військового обліку.

Згідно з Положенням про ВЛК, серед таких причин є інфекційні хвороби. Зазначимо, що з деякими з них в стані тривалої ремісії людина може бути визнана обмежено придатною або ж ступінь придатності визначається індивідуально.

Інфекційні хвороби та онкологія, з якими не мобілізують:

активний туберкульоз легень з виділенням мікобактерій та/або за наявності розпаду легеневої тканини,

активний, прогресуючий туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації,

тяжкі форми вірусних гепатитів, які важко піддаються лікуванню та значно порушують функції органів і систем,

хвороба, зумовлена ВІЛ, клінічна стадія ІV, з імунною декомпенсацією,

онкологія (пухлини) за наявності віддалених метастазів і неможливості радикального хірургічного лікування, в тому числі із метастазами з невідомого джерела,

швидко та повільно прогресуючі онкологічні захворювання кровоносної та лімфатичної систем, зі значними змінами у складі крові і періодичними загостреннями,

злоякісні новоутворення зі значними порушеннями функцій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Майор ЗСУ Єгор Чечерінда сказав, яку кількість людей необхідно мобілізувати з кожної області України.

У новому законопроєкті про мобілізацію є деякі проблемні місця. У цьому процесі необхідно навести лад, щоб усі норми в ньому відповідали Конституції. Якщо говорити про те, що мобілізація буде примусовою, необхідно чітко дивитися за напрямками — які норми можна пропустити, а які не можна в цьому законі.

Повний текст читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: Мобілізація апріорі не є добровільною: нардеп про блокування рахунків, кабінет призовника та виробництво зброї.