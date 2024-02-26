Процес може затягнутися: у Раді розповіли, коли почнуть розглядати законопроєкт про мобілізацію

Розгляд може тривати декілька днів

З вівторка, 27 лютого, почнеться робота Комітету Верховної Ради з питань оборони щодо підготовки нового законопроєкту про мобілізацію до другого читання. Також має розпочатись розгляд правок до документа.

Про це у своєму Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, до законопроєкту було подано 4195 правок. Він також опублікував таблицю з усіма пропонованими змінами.

"Якщо все буде просуватися добре, то тоді вже з 6 березня законопроєкт почнуть розглядати в Раді. Так як правок багато, то цей процес в залі може затягнутися на пару днів", — підкреслив нардеп.

Раніше "Телеграф" писав, що законопроєкт №10449, який значно посилює мобілізацію в Україні, у Верховній Раді розглянуть у другому читанні 6 березня. Такі терміни озвучив нардеп Олексій Гончаренко. Раніше, за його словами, це зробити неможливо.

Президент Володимир Зеленський відповів, чому в Україні змінюють закон про мобілізацію. За його словами, старий закон не відповідає реаліям, адже був розроблений до війни.