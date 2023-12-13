Мобілізація в 2024 році: яких професіоналів не вистачає в ЗСУ

Загальна мобілізація триватиме щонайменше до 14 лютого 2024

Мобілізація в Україні не припиняється. Наразі ЗСУ потрібні не тільки представники цивільних спеціальностей, які могли б працювати із забезпеченням, а й професійні військові. Серед найнеобхідніших військових спеціальностей — штурмовики, оператори БпЛА, оператори радіоелектронної розвідки та боротьби та водії.

Про це в коментарі "Еспресо" розповів командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко. Він зазначив, що аби піхотинець-штурмовик міг виконувати свої обов'язки потрібні на кожного по два військових для забезпечення.

На необхідності професіоналів на фронті наголошує і полковник запасу Роман Світан. В коментарі ТСН він зазначив, що Україні потрібно 300-350 тисяч професійних військових для оборони та звільнення територій.

Мобілізувати всіх підряд не потрібно, адже людей у ворога більше. За його підрахунками один професіонал може замінити сотню солдатів. Світан вважає, що такими професіоналами можуть стати силовики та правоохоронці. Залучати професіоналів до війська він пропонує не тільки призовом, а й рекрутинговими кампаніями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що майор ЗСУ Єгор Чечерінда сказав, яку кількість людей необхідно мобілізувати з кожної області України.

У новому законопроєкті про мобілізацію є деякі проблемні місця. У цьому процесі необхідно навести лад, щоб усі норми в ньому відповідали Конституції. Якщо говорити про те, що мобілізація буде примусовою, необхідно чітко дивитися за напрямками — які норми можна пропустити, а які не можна в цьому законі.

Повний текст читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: Мобілізація апріорі не є добровільною: нардеп про блокування рахунків, кабінет призовника та виробництво зброї.